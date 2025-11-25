La Capital | Información General | vacuna

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel

La vacuna es para pacientes con melanoma, un cáncer agresivo que tiene un alto riesgo de recaídas. Es un logro de científicos de Conicet

25 de noviembre 2025 · 12:00hs
En consultorios Lalcec hay que solicitar turnos a los teléfonos 4491818, 4484479.

En consultorios Lalcec hay que solicitar turnos a los teléfonos 4491818, 4484479.
Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel

Ya está disponible la vacuna terapéutica argentina que demostró ser mucho menos tóxica que el interferón (el fármaco más usado hasta el momento para el melanoma) y que prolonga la sobrevida libre de metástasis en pacientes con este tipo de cáncer de piel agresivo. Se trata de un desarrollo de científicos de Conicet y contó con el respaldo de la Fundación Sales. Su nombre es Vaccimel y es comercializada por Laboratorio Pablo Cassará.

Detrás de la vacuna hay más de tres décadas de trabajo del equipo de científicos argentinos y un nombre de prestigio, el de José Mordoh, jefe del equipo, investigador del Conicet y jefe del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leloir.

“Es la primera vacuna aprobada contra el melanoma cutáneo en el mundo”, contó el experto, quien es además subdirector de la carrera de Oncología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA.

Mordoh fue uno de los fundadores del Instituto Alexander Fleming y la Fundación Cáncer (FUCA) y discípulo del premio Nobel Luis Federico Leloir.

Cómo funciona la vacuna

El tratamiento consiste en un total de 13 dosis que se aplican “repartidas a lo largo de dos años”. “Al principio se administran dosis más seguidas para activar el sistema inmunológico y comience a reaccionar".

Para que el sistema inmunitario del paciente genere una “reacción significativa contra los antígenos” tienen que aplicarse al menos cuatro o cinco dosis.

El primer año se administran cuatro vacunas, una cada tres semanas. Después, esto se espacia a una vez cada dos meses, es decir que no es demasiado frecuente”. Luego, en el segundo año es una vez cada tres meses, cuatro dosis en total.

"Se trata de una terapia sencilla y su aplicación es ambulatoria, el paciente se aplica la vacuna y se va a sus actividades”, destacó el científico.

vaccimel cientificos

La eficacia de la vacuna

El tratamiento, además de haber mostrado eficacia para personas en determinado estadio de la enfermedad, “no tiene efectos adversos como la quimioterapia”, dijo el jefe del equipo que desarrolló el innovador tratamiento.

La indicación de la vacuna tiene que ser precisa porque hay un momento especial para colocarla. No se pueda dar en cualquier momento de la evolución del melanoma.

Cómo fue el desarrollo

Hacía tiempo que se esperaba que estuviese disponible este descubrimiento. Los estudios clínicos de fase I y II de Vaccimel fueron llevados a cabo en el Instituto Alexander Fleming, en Buenos Aires, y en las últimas etapas contó con el patrocinio del Laboratorio Pablo Cassará.

Detrás de un lanzamiento como este hay mucha dedicación y esfuerzo profesional y económico. La financiación de las investigaciones estuvo a cargo de la Fundación Sales y la Fundación Cáncer (FUCA), de la que depende el Centro de Investigaciones Oncológicas donde se produjeron las vacunas y se analizaron las muestras de los pacientes. Además, instituciones oficiales como el Conicet y el Instituto Nacional del Cáncer (INC) dieron también su apoyo para el desarrollo de estas investigaciones desde un primer momento.

El mismo equipo de científicos está buscando diseñar vacunas para otros tipos de tumores más frecuentes. Por ejemplo, el cáncer de mama triple negativo o páncreas.

Cuáles son los medicamentos a los que pueden acceder los jubilados sin ningún costo

Pami: quiénes pueden acceder a medicamentos gratuitos en diciembre

Desde un teléfono, tablet o computadora se puede acceder a la Historia Laboral de Anses

Cómo consultar el historial de aportes en Anses y cómo reclamar si falta información

Llega fin de año y muchos se preguntan cuándo y cómo se cobra el aguinaldo

Aguinaldo: cuándo se cobra, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

La policía de TikTok salió a dar su versión y se mostró a disposición de la Justicia

La policía suspendida por videos de TikTok: "No soy la única que tiene un segundo trabajo"

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

¿Se separa Miranda!? Qué rumores circulan sobre el exitoso dúo pop

Cambia el cronograma de Anses: cuándo se cobran jubilaciones y aguinaldos en diciembre

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua

La aclaración llega luego de la difusión de un informe que indica que el sur de Santa Fe tiene niveles preocupantes de ese elemento en el agua
Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua
Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

La defensa de Newell's, un tema a resolver para la próxima dirigencia

La defensa de Newell's, un tema a resolver para la próxima dirigencia

La AFA negó que el documento que obligó a Estudiantes a realizar el pasillo haya sido adulterado

Patinaje artístico: María Belén Leva es el gran proyecto local, nacional y mundial

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua

Controles de alcohol en el río: se hicieron 69 testeos y apenas hubo 3 positivos

Violencia de género: cuál es el "cambio de paradigma" que traen las tobilleras electrónicas

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd

Alemania teme que haya ataques terroristas en los mercados navideños

Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones en búsqueda de drogas

Vandalismo en el Laguito: demoraron a un grupo de jóvenes a la medianoche

Rosario cerró el penúltimo fin de semana largo del año con un "paso hacia adelante"

Narcoavionetas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

Presupuesto 2026: quieren sumar 10 mil luces y llegar al 95 % de la ciudad con led

Pullaro y el gobierno nacional: "Pedimos que sea justo y cumpla con Santa Fe"

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Messi lamentó la muerte de Omar Souto: "Fuiste el que abrió el camino"

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000