Los rivales que le pueden tocar a Argentina en el Mundial: con España solo en una eventual final
El próximo 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial en Washington y se conocerán los adversarios y las fechas en las que jugará la Scaloneta
25 de noviembre 2025·22:16hs
La Fifa anunció el procedimiento del sorteo de la fase final de la Copa Mundial 2026, que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre y allí las selecciones participantes conocerán el camino que deberán seguir para conquistar el trofeo en Nueva York, el domingo 19 de julio. Y Argentina intentará retener la corona ecuménica.
El sorteo tendrá lugar en Washington el viernes 5 y al día siguiente se publicará el calendario actualizado, así como el estadio y la hora de comienzo de cada partido.
A menos de 200 días del comienzo de la primera Copa Mundial de la Fifa con 48 selecciones, se confirmó el procedimiento para determinar la composición de los doce grupos de cuatro equipos cada uno que conformarán la primera fase del torneo, un hecho sin precedentes en la historia de la competición.
El procedimiento del sorteo final estipula que los países anfitriones -Canadá, México y Estados Unidos- serán asignados al bombo1, y que las otras 39 selecciones se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones cada uno, en función de la clasificación por ránking. Por último, las dos plazas reservadas a las selecciones procedentes del torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la Fifa, así como las cuatro plazas correspondientes a las eliminatorias europeas, se asignarán al bombo 4.
En el bombo 1, Canadá, México y Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes. De conformidad con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá, la posición B1 (bola roja), y a Estados Unidos, la posición D1 (bola azul). Las otras nueve selecciones del bombo1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas.
Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos. Con el fin de conseguir una distribución equilibrada de los equipos, se han aplicado las siguientes restricciones en el sorteo de las cuatro primeras selecciones de la clasificación del ránking.
Argentina y España, solo en la final
La selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente). De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final.
En principio, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la Uefa, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la Uefa.
En lo referente a las plazas del Torneo clasificatorio de la FIFA, a fin de cumplir con el principio general de la Fifa por el que se impide que dos selecciones de la misma confederación queden encuadradas en el mismo grupo, esta limitación también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro del torneo clasificatorio de la Fifa que compitan por las dos plazas del bombo 4.
