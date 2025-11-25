La Capital | Juicio

Arranca el juicio por el ataque narco que asesinó a madre e hija en una parada de colectivo

Virginia Ferreyra y Claudia Del Debbio fueron asesinadas el 23 de julio de 2022 en el barrio Parque del Mercado por la banda de René Ungaro. Piden perpetua para los cuatro imputados.

25 de noviembre 2025 · 17:14hs
Claudia Delbebbio y Virginia Ferreyra

Claudia Delbebbio y Virginia Ferreyra, muertas por una guerra entre bandas narco

El 23 de julio de 2022 en Maestros Santafesinos e Isola, la esquina de la plaza "Rodolfo Walsh" una ráfaga de metralla asesinó a Claudia Del Debbio e hirió e muerte a Virginia Ferreyra, su hija, quien falleció luego de una agonía de dos meses.

Los imputados son René Ungaro, Nicolás Alberto “Cara de burro” Martínez (31), Fernando David Cortez (47) y su hijo Lautaro José Cortez (22), y éste miércoles a las 8 comenzará el juicio en el que los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone acusarán a los cuatro involucrados ante el tribunal integrado por los jueces Alejandro Negroni, Facundo Becerra y Gonzalo López Quintana, las penas en expectativa es cadena perpetua para todos.

La terrible dinámica indica que René "Brujo" Ungaro, que quedó preso hace 15 años por un homicidio y desde allí creció como mandamás de una banda narco, ofreció 30 mil pesos por cada muerto que dejara un ataque en los Fonavi del barrio Parque del Mercado. La intención, según la investigación, fue detentar poder en lo que era uno de los territorios en los que operaba y por lo cual también disputaba su dominio con otros grupos. En la instigación, de acuerdo a la acusación planteada por Fiscalía, también participó Nicolás Alberto "Cara de burro" Martínez, que en ese entonces estaba preso en la cárcel de Coronda.

Leer más. Ofrecen recompensa para encontrar a cómplices del doble crimen de madre e hija en zona sur

Entre los autores materiales fueron identificados Fernando Cortez, de 48 años, y su hijo Lautaro de 22 años. El fiscal Patricio Saldutti pidió elevar la causa a juicio con un pedido de condena de prisión perpetua para los cuatro imputados por el delito de homicidio doblemente calificado por concurso premeditado de personas y por promesa remuneratoria.

La disputa por el barrio

El sábado 23 de julio de 2022, exactamente a las 18.53, Del Debbio y Ferreyra esperaban el colectivo que tomaría Virginia. Justamente Claudia acompañó a su hija por temor a la inseguridad que reinaba en el barrio. Al llegar a Maestros Santafesinos e Isola, mientras esperaban fueron atacadas brutalmente desde un Peugeot 308 negro. Las balas también hirieron a Fabricio, que en ese entonces tenía 16 años y se había sentado en la plaza a tomar una gaseosa con sus amigos.

Leer más. Prisión preventiva para dos ideólogos de los crímenes de una profesora de danzas y su mamá

Claudia Delbebbio, de 58 años, murió en el acto mientras que Virginia Ferreyra, de 32 años, pasó dos meses internada en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), fue intervenida quirúrgicamente en más de una oportunidad, pero los esfuerzos de los médicos no pudieron contrarrestar la gravedad de las heridas y finalmente falleció el 24 de septiembre de 2022.

Durante el desarrollo de la investigación se concluyó que Fernando Cortez manejaba el auto, en el que también estaba su hijo. Ambos cayeron el 8 de septiembre de 2022 en Sánchez de Thompson y Abanderado Grandoli. En el caso de Fernando también está sindicado como el presunto autor de los tiros contra el Centro Municipal de Distrito Sur, cometido el 4 de septiembre, donde se dejó una nota para Los Monos.

La organización y la logística habrían corrido por parte de “Cara de burro” Martínez, alojado en la cárcel de Coronda en ese entonces por otros dos homicidios, la hipótesis es que Martínez habría cumplido con una orden de René Ungaro, quien encomendó el ataque para infundir terror entre los habitantes del Fonavi Parque del Mercado, principalmente a sus competidores que venden droga al menudeo en esa zona.

Erika, hija de María de los Angeles Paris, junto a los abogados querellantes en el juicio por la muerte de la bibliotecaria.

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

Erica Paris, exhibe una foto de su mamá en el arranque del juicio a cinco policías por el hecho ocurrido en la seccional 10ª en junio de 2017.

María de los Ángeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Familiares, allegados y gremios docentes piden justicia por la muerte de María de los Angeles Paris. 

Tras postergaciones, arranca el juicio por la muerte de María de los Ángeles Paris

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

Sastre: una fábrica de generadores eléctricos despidió a 35 empleados

Sastre: una fábrica de generadores eléctricos despidió a 35 empleados

Estafas millonarias en Rosario: confirman la prisión preventiva para dos financistas

Los acusados son Pablo Arcamone, director de Grupo América, y Martín Fernández. La Fiscalía comprobó al menos 13 estafas por 1,3 millones de dólares. La prórroga de la cautelar se extenderá hasta diciembre.
Estafas millonarias en Rosario: confirman la prisión preventiva para dos financistas
Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Arranca el juicio por el ataque narco que asesinó a madre e hija en una parada de colectivo
Policiales

Arranca el juicio por el ataque narco que asesinó a madre e hija en una parada de colectivo

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio
Ovación

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Autolavados de perros: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Autolavados de perros: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026
Ovación

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros
Policiales

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

Estafas millonarias en Rosario: confirman la prisión preventiva para dos financistas

Estafas millonarias en Rosario: confirman la prisión preventiva para dos financistas

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita
La Ciudad

Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita

Autolavados de perros: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Autolavados de perros: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel

Entre cuerdas y letras cierra el año con una gala solidaria en La Comedia
"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en La Comedia

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen
Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas
Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera
Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego
El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central
"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe
Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos