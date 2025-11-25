Arranca el juicio por el ataque narco que asesinó a madre e hija en una parada de colectivo

Virginia Ferreyra y Claudia Del Debbio fueron asesinadas el 23 de julio de 2022 en el barrio Parque del Mercado por la banda de René Ungaro. Piden perpetua para los cuatro imputados.

El 23 de julio de 2022 en Maestros Santafesinos e Isola, la esquina de la plaza "Rodolfo Walsh" una ráfaga de metralla asesinó a Claudia Del Debbio e hirió e muerte a Virginia Ferreyra, su hija, quien falleció luego de una agonía de dos meses .

Los imputados son René Ungaro, Nicolás Alberto “Cara de burro” Martínez (31), Fernando David Cortez (47) y su hijo Lautaro José Cortez (22), y éste miércoles a las 8 comenzará el juicio en el que los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone acusarán a los cuatro involucrados ante el tribunal integrado por los jueces Alejandro Negroni, Facundo Becerra y Gonzalo López Quintana, las penas en expectativa es cadena perpetua para todos.

La terrible dinámica indica que René "Brujo" Ungaro, que quedó preso hace 15 años por un homicidio y desde allí creció como mandamás de una banda narco, ofreció 30 mil pesos por cada muerto que dejara un ataque en los Fonavi del barrio Parque del Mercado . La intención, según la investigación, fue detentar poder en lo que era uno de los territorios en los que operaba y por lo cual también disputaba su dominio con otros grupos. En la instigación, de acuerdo a la acusación planteada por Fiscalía, también participó Nicolás Alberto "Cara de burro" Martínez, que en ese entonces estaba preso en la cárcel de Coronda.

Entre los autores materiales fueron identificados Fernando Cortez, de 48 años, y su hijo Lautaro de 22 años. El fiscal Patricio Saldutti pidió elevar la causa a juicio con un pedido de condena de prisión perpetua para los cuatro imputados por el delito de homicidio doblemente calificado por concurso premeditado de personas y por promesa remuneratoria.

La disputa por el barrio

El sábado 23 de julio de 2022, exactamente a las 18.53, Del Debbio y Ferreyra esperaban el colectivo que tomaría Virginia. Justamente Claudia acompañó a su hija por temor a la inseguridad que reinaba en el barrio. Al llegar a Maestros Santafesinos e Isola, mientras esperaban fueron atacadas brutalmente desde un Peugeot 308 negro. Las balas también hirieron a Fabricio, que en ese entonces tenía 16 años y se había sentado en la plaza a tomar una gaseosa con sus amigos.

Claudia Delbebbio, de 58 años, murió en el acto mientras que Virginia Ferreyra, de 32 años, pasó dos meses internada en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), fue intervenida quirúrgicamente en más de una oportunidad, pero los esfuerzos de los médicos no pudieron contrarrestar la gravedad de las heridas y finalmente falleció el 24 de septiembre de 2022.

Durante el desarrollo de la investigación se concluyó que Fernando Cortez manejaba el auto, en el que también estaba su hijo. Ambos cayeron el 8 de septiembre de 2022 en Sánchez de Thompson y Abanderado Grandoli. En el caso de Fernando también está sindicado como el presunto autor de los tiros contra el Centro Municipal de Distrito Sur, cometido el 4 de septiembre, donde se dejó una nota para Los Monos.

La organización y la logística habrían corrido por parte de “Cara de burro” Martínez, alojado en la cárcel de Coronda en ese entonces por otros dos homicidios, la hipótesis es que Martínez habría cumplido con una orden de René Ungaro, quien encomendó el ataque para infundir terror entre los habitantes del Fonavi Parque del Mercado, principalmente a sus competidores que venden droga al menudeo en esa zona.