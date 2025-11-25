La Capital | La Ciudad | Aguas Santafesinas

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

La presidenta del directorio, Renata Ghilotti, confimó un nuevo método de facturación y aseguró que el 40% de los clientes pagan menos que antes

25 de noviembre 2025 · 15:07hs
La factura de Aguas Santafesinas SA incluye un nuevo cargo.

Foto: La Capital / Archivo.

La factura de Aguas Santafesinas SA incluye un nuevo cargo.

Hace seis meses, Aguas Santafesinas SA (Assa) alcanzó un equilibrio financiero para operar gracias a sucesivos ajustes en la tarifa. Noviembre trajo un nuevo aumento en la factura en Rosario, pero una de las principales representantes de la compañía señaló este lunes que la suba no afecta a todos sus clientes.

La variación correspondiente al bimestre anterior no fue uniforme. De hecho, la presidenta del directorio de la empresa, Renata Ghilotti, aseveró a través de LT8 que buena parte de los usuarios empezó a pagar menos en comparación con el período anterior.

Las boletas con vencimientos en noviembre y diciembre se imprimieron con incrementos que superan el 28 por ciento en algunos casos. En contraste con esta diferencia, la funcionaria detalló: "En el 40% hubo un descenso en la factura".

¿Por qué aumentó la boleta de Aguas Santafesinas?

La titular de Assa señaló que los cambios correspondientes al penúltimo bimestre del año surgieron por modificaciones en el cálculo de la tarifa para inmuebles sin medidor. Según explicó la exconcejala rosarina, el proceso de saneamiento financiero de este año permitió unificar el método con el que se cobraban los servicios públicos.

Embed - REDUJERON EN UN 44% LOS RECLAMOS PENDIENTES - RENATA GHILOTTI

En el registro de usuarios de la firma aparecían propiedades cuya factura se emitía en base a un régimen que se remonta a la época de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos). En cambio, otras prestaciones se pagaban con valores definidos durante la concesión de Aguas Provinciales de Santa Fe, que finalizó en 2006.

>> Leer más: Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Ghilotti remarcó que había una "desigualdad" en la tarifa debido a estas discrepancias administrativas, pero no es el único ajuste que hicieron. Además, la firma empezó a cobrar de acuerdo a la ubicación del cliente y el tipo de inmueble que posee.

"Estamos aplicando la zonificación como otras empresas", explicó la presidenta de Assa. A la hora de definir la reforma, resumió: "A mayor capacidad contributiva, se paga más por ese servicio".

De acuerdo a este nuevo sistema, algunas facturas llegaron en noviembre con aumentos o recortes avalados por la ley provincial 14.272 de declaración de emergencia en el servicio público de agua potable, deasgües y sanamiento. El nuevo componente en la boleta es el coeficiente de zonificación.

Noticias relacionadas
Desvíos por 25N en Rosario

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Quinchos, salones y áreas verdes. Se podrán transformar las terrazas en Rosario

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Las periodistas y escritoras Ingrid Beck y Mariana Carabajal vuelven a Rosario con Encendidas en Vivo 

"Encendidas", el espectáculo de Carabajal y Beck sobre la menopausia, regresa a Rosario

En Rosario no habría una presencia preocupante de arsénico en el agua, según aseguraron desde Aguas Santafesinas

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay ningún riesgo de arsénico en el agua

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Lo último

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

La oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE en Villa Gobernador Gálvez

La oposición pide intervención barrial para el conflicto de la EPE en Villa Gobernador Gálvez

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Según el informe que dio a conocer a los socios, ante la falta de la asamblea general ordinaria, el club tiene un déficit mensual de entre 600 y 700 mil dólares

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo
Economía

El dólar oficial subió más de 1% y el blue se disparó en Rosario tras el fin de semana extralargo

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio
Ovación

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?
La Ciudad

Aguas Santafesinas aumentó la tarifa en Rosario: ¿por qué no afecta a todos los usuarios?

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos
La Ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento en forma urgente pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena de ocho vehículos en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Ovación
Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: Es un soberbio

Fantino se metió en la polémica con la AFA y destrozó a Verón: "Es un soberbio"

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Sturzenegger apuntó contra Tapia: difundió un informe que acusa de favoritismo arbitral a Barracas Central

Policiales
Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la última jornada de la audiencia preliminar se postergó para el miércoles

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia, sacó un arma y terminaron todos presos

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

La Ciudad
Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Autolavados de perros en Rosario: una tendencia que crece y promete cambiar la forma de bañar a las mascotas

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Los organismos musicales municipales se unen para homenajear a Piazzolla en El Círculo

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Marcha del 25N: habrá cortes y desvíos en el centro de la ciudad

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Nuevas reglas para las terrazas en Rosario: promueven el uso de espacio compartidos

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado del crimen

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas
Información General

Camino a un congreso encabezado por Kicillof, volcó un micro y murieron dos personas

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75% de ocupación hotelera

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Estudiantes de la Patria: medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

"Estudiantes de la Patria": medios e influencer libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe
Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace nueve años en Santa Fe

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida

La policía hot suspendida dijo que filmó los videos por necesidad
Información General

La "policía hot" suspendida dijo que filmó los videos "por necesidad"

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final
Ovación

Emotivo triunfo de Racing: lo dio vuelta en el adicional y pasó a cuartos de final

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos
Ovación

Barracas Central, de puro guapo: lo ganó en el final del alargue y con uno menos

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación
La Región

Buscan a un desparecido en el río Paraná luego del choque de su embarcación

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina
Información General

Feriados: cuándo es el último fin de semana largo del 2025 en Argentina

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd
Información General

Tailandia: iban a cremarla pero descubrieron que estaba viva dentro del ataúd