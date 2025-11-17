La Capital | Policiales | María de los Ángeles Paris

María de los Angeles Paris: el juicio arrancó con un renovado reclamo de justicia

Erica, la hija de la bibliotecaria que falleció en la seccional 10ª en junio de 2017, sostuvo que los 5 policías imputados "fueron los responsables" de la muerte de su mamá

17 de noviembre 2025 · 08:46hs
Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Erica Paris, exhibe una foto de su mamá en el arranque del juicio a cinco policías por el hecho ocurrido en la seccional 10ª en junio de 2017.
Foto: Virginia Benedetto / La Capital

“Por fin, después de ocho años, tenemos la posibilidad de juzgar a los cinco policías que estaban esa noche en la comisaría y que son responsables de que mi mamá no esté conmigo”, afirmó este lunes Erica, la hija de María de los Ángeles Paris, quien falleció en una habitación de la seccional 10ª en junio de 2017. Erica brindó declaraciones a la prensa minutos antes de que se inicie el juicio a cinco policías, entre ellos el exjefe de la 10ª, por el homicidio preterintencional de María de los Ángeles.

El debate judicial entorno a las circunstancias en que se produjo la muerte de quien fuera bibliotecaria de la Escuela Gurruchaga fue postergado cuatro veces. Y este lunes finalmente comenzó el juicio en el Centro de Justicia Penal. Los policías que están en el banquillo de los acusados son: Silvio Adrián Cortés, Susana Beatriz Domínguez, Damián Zalazar, Silvia Gianotti y Andrea Allovatti.

Se los juzgará por los delitos de homicidio preterintencional e incumplimiento de los deberes de funcionario público, torturas seguidas de muerte y abuso funcional agravado.

Qué dice la familia de María de los Angeles Paris

Erica recordó que la querella tuvo que solicitar “una segunda autopsia, porque en la primera ni siquiera realizaron radiografía. En la segunda autopsia nos enteremos que mi mamá tenía costillas quebradas. Se constataron lesiones por golpes”.

Erica remarcó que “por A o por B, mi mamá terminó en esa comisaría y la trataron de una forma inhumana, abusándola y golpeándola, como lo confirma en un audio el comisario Cortez. Dice que le dio con el puño en la panza a mí mamá. Me tocó ver en fotos el cuerpo de mi mamá todo golpeado. No pudo morir en paz, murió lejos de mí y estas personas son responsables de haberle causado esa muerte tan violenta. Espero que se los juzgue por lo que hicieron esa noche”.

Erica dijo que las circunstancias por las cuales su mamá se había presentado en la seccional 10ª, que en principio se dijo que había ido a denunciar un intento de robo, “no tiene importancia porque el final es el mismo: mi mamá está muerta, asesinada por estas personas. Me encantaría decir que murió en paz, pero murió con un montón de golpes, esposada y en una posición en la que no pudo respirar más. Ahí falleció y estos policías son responsables de su muerte. Eso está probado en la segunda autopsia, es decir científicamente”.

La joven afirmó que los cinco policías implicados en la causa "nunca dejaron de trabajar, lo siguieron haciendo como si nada. Es más, el comisario Silvio Cortés (a cargo de la 10ª en ese entonces) ya goza de su jubilación. Desde el primer momento deberían haber sido separados del cargo, sin tener contacto con la gente, por todo lo hicieron".

Erica, la hija de la bibliotecaria que falleció en la seccional 10ª en junio de 2017, sostuvo que los 5 policías imputados "fueron los responsables" de la muerte de su mamá

