La Capital | Política | cuadernos

Causa Cuadernos: Cristina hizo su descargo en la nueva audiencia del juicio

La expresidenta negó de manera “categórica” haber sido parte de una asociación ilícita y dijo que la investigación "está dirigida deliberadamente” en su contra

20 de noviembre 2025 · 14:41hs
Se desarrolla la tercera audiencia del juicio por la causa Cuadernos.

Se desarrolla la tercera audiencia del juicio por la causa Cuadernos.

La expresidenta Cristina Kirchner negó de manera “categórica” haber sido parte de una asociación ilícita en la causa Cuadernos, en el escrito que fue leído este jueves durante la tercera audiencia del juicio.

“Reitero mi negativa, de manera categórica y terminante, de haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, como también de haber cometido delito alguno”, dijo Cristina.

Para la exjefa del Estado, la investigación "está dirigida deliberadamente” en su contra. “A pesar de haber arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no han conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”, enfatizó.

Más dardos de Cristina

Antes de la audiencia, Cristina había vuelto a fustigar el juicio al sostener que en la Argentina "no hay estado de Derecho”, según expresó en su cuenta oficial de X.

Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… Una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guión”, inició.

Para Cristina, las pericias oficiales sobre el caso “confirmaron que los cuadernos” no fueron escritos sino “fabricados”.

>>Leer más: Decomiso de bienes de Cristina: qué propiedades de Florencia y Máximo Kirchner están en juego

“La semana pasada, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo (quien entregó la prueba) por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos”, agregó.

Y siguió: “Bacigalupo, según la versión oficial del diario La Nación, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, Diego Cabot… Quien luego se los llevó directamente al fiscal Carlos Stornelli. ¡Un escándalo!”.

“Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y el juez Claudio Bonadio (murió en 2020)… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?”, se preguntó Cristina.

Sobre el final, dijo que en el país no hay estado de Derecho y cerró: “Mientras tanto, y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday… Sí, así como lo leés… Puesto número uno en compras de Mercado Libre”.

Noticias relacionadas
Patricia Bullrich en Rosario junto a Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Juan Pedro Aleart.  

"Edición limitada": Bullrich firma DNIs por una semana y lo publicitó en las redes sociales

Entre los bienes hay varios registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Decomiso de bienes de CFK: las propiedades de Florencia y Máximo que están en juego

Mauricio DAlessandro, el abogado de Diego Spagnuolo

Habló el abogado de Diego Spagnuolo: "Los audios están editados con inteligencia artificial"

El presidente Javier Milei anticipó un período de crecimiento económico sostenido: “El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”.

Milei pidió apoyo a los empresarios y anticipó que vienen más reformas

Ver comentarios

Las más leídas

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Lo último

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

Pablo Cococcioni: A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Hace más de 20 años fue la primera sala multicine de la ciudad. El predio se prepara para sumar un gimnasio y tiene en alquiler la mayoría de sus locales comerciales
El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados
Información General

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
La Ciudad

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Pullaro y la reforma laboral: Deben considerarse los costos de cada región
Economía

Pullaro y la reforma laboral: "Deben considerarse los costos de cada región"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ovación
Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: Me parece súper lógico y muy merecido
OVACIÓN

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: "Me parece súper lógico y muy merecido"

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: Me parece súper lógico y muy merecido

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: "Me parece súper lógico y muy merecido"

De una conferencia de prensa de Veliz trunca al viaje Buenos Aires para recibir el título de campeón

De una conferencia de prensa de Veliz trunca al viaje Buenos Aires para recibir el título de campeón

Ariel Holan, sobre Central campeón de la Liga: Hicimos un gran año, gracias a quienes lo reconocieron

Ariel Holan, sobre Central campeón de la Liga: "Hicimos un gran año, gracias a quienes lo reconocieron"

Policiales
Pablo Cococcioni: A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio
Policiales

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

La Ciudad
El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche
La Ciudad

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

La Línea de la Costa vuelve a circular los fines de semana y feriados

La Línea de la Costa vuelve a circular los fines de semana y feriados

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
La Ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón
POLICIALES

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

UOM: Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir
Economía

UOM: "Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir"

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
La Ciudad

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones
Información General

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Economía

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Información General

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro
Policiales

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

Por Patricia Martino

Economía

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita
Información general

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
La Ciudad

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales