"A la escuela no la balearon, la acribillaron con armas automáticas"

"A la escuela no la balearon, la acribillaron y lo hicieron con armas automáticas". Ana Ugarte, directora de la escuela Nº 84 José Mármol, una de las dos atacadas durante el fin de semana, lo dijo parada sobre una tarima en la plaza San Martín y lo hizo de cara a quienes ella llamó "mi gente": alumnos, padres, auxiliares docentes y maestros que son parte de la institución de Empalme Graneros. Ellos, parados alrededor del mástil central, con carteles hechos en las últimas horas, se sumaron al acto contra la violencia convocado por los gremios docentes Amsafé Rosario y Sadop, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que nuclea a los no docentes. Lo dicho por Ana marca lo que la escuela, ella y los demás adultos que la conforman, saben que tienen por delante: "El trabajo hormiga de lograr que todos vuelvan a la escuela, que todos vuelvan a sentirla un lugar seguro, aunque yo, después de ésto, no les pueda prometer nada", dijo a La Capital.