Balearon dos escuelas: Amsafé Rosario desobliga este martes y concentra frente a Gobernación

Las escuelas “José Mármol”, de Larrea al 300, y “Rosa Ziperovich”, de Albert Sabin al 1100, fueron blanco de balaceras este fin de semana. Si bien no estuvieron dirigidos hacia el personal docente o no docente de las instituciones, estos ataques causaron una profunda preocupación, por lo cual los docentes nucleados en Amsafé Rosario se movilizarán este martes hasta la sede local de la Gobernación para pedir más seguridad y desobligarán a los alumnos en horas del mediodía. Mientras tanto, no se dictarán clases hoy en ambas escuelas.