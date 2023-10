Cementerio de patrulleros: "El aparato burocrático del Estado es lento", dijo Brilloni

Esta semana, logró despacho favorable un pedido de informes presentado por el concejal Carlos Cardozo (Unión Pro/Juntos por el Cambio) para que el Ministerio de Seguridad detalle en qué estado se encuentran los móviles averiados. Según indicó el edil, hay unos 300 abandonados en la Jefatura de Policía de Ovidio Lagos al 5200 que, por lo tanto, no están a disposición para patrullar las calles de la ciudad.

En tanto, fue crítico con los procesos necesarios para conseguir repuestos para los móviles que no tienen una avería compleja. "El aparato burocrático del Estado es lento. Los delincuentes compran un vehículo como si nada y nosotros para comprar una cubierta tenemos que esperar meses" , puntualizó.

>>Leer más: El Concejo quiere saber por qué en Rosario hay unos 300 patrulleros en desuso

Además, indicó que hay muchos vehículos que ya no pueden ser reparados y que forman parte del registro de móviles en desuso. Puntualizó en la serie de Ford Focus que en marzo de 2018 puso en marcha la gestión del entonces gobernador Miguel Lifschitz. "Eso autos están fundidos, no sirven más. Hay que pasarlos a compactación para darlos de baja, pero no es una tarea sencilla", explicó.

A su vez confirmó que en Rosario hay "entre 180 y 200" móviles en circulación. "Están geolocalizados, los monitoreamos cada doce horas aproximadamente", aseguró el funcionario.