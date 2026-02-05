Copa Davis: aquí están, estos son, los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

En Busan se abre la Copa Davis y Argentina se presenta con un plantel inexperto en esta competencia, ante un rival de todas maneras accesible

La selección argentina de tenis tiene a sus singlistas y doblistas confirmados para la serie contra Corea del Su r, correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis . El plantel novato nacional intentará dar una gran imagen y empezar con el pie derecho.

El capitán albiceleste, Javier Frana, eligió a Thiago Tirante y Marco Trungelliti como singlistas y a Guido Andreozzi y Federico Gómez como los doblistas que tendrán acción el segundo día de competencia.

“La verdad es que el crecimiento que han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos”, evaluó Frana, y reconoció haber probado distintas variantes para encontrar el dobles, considerando que la baja de Andrés Molteni a último momento modificó el escenario de tener una dupla definida antes de viajar.

La opinión sobre Corea del Sur

En cuanto a los rivales, el capitán nacional indicó que “se los vio entrenar lo justo y necesario”, pero puntualizó en el rendimiento que han sabido mostrar en el pasado sus principales jugadores: “Ellos han tenido algunas vicisitudes, lesiones en el caso de (Hyeon) Chung (actual 392°ATP, ex 19°); y en el caso de (Soon Woo) Kwon (actual 343° ATP, ex 52°) está cumpliendo el ejército y ha salido de competencia todo el año pasado. Pero nos basamos en que vamos a encontrar las mejores versiones que ellos han sabido tener en los años anteriores”.

De acuerdo a lo que se vio a lo largo de toda la semana, los rivales mencionados serían quienes salgan a la cancha el primer día, de modo que se darían los cruces Tirante Vs Chung y Trungelliti Vs Kwon, mientras que el dobles lo jugarían Andreozzi-Gómez Vs Ji Sung Nam (167°)-Uising Park (248°)

La serie, que pone en juego el pase a la segunda ronda de los Qualifiers 2026, se iniciará el viernes (a partir de las 23:00 de nuestro país) y culminará en la madrugada del domingo 8 (a partir de la 1:00). Los partidos serán transmitidos por TyC Sports y DSports.