Provincial volverá a la acción este viernes en la Liga Argentina de Básquet, donde es líder

El ecuatoriano Abraham Barahona, una de las figuras de Provincial, en la victoria del Rojo ante Centenario en el Salvador Bonilla.

Después de un descanso de varios días, Provincial volverá a la acción en la Liga Argentina de Básquet. El equipo rosarino, que lidera la Conferencia Sur y tiene el mejor récord del certamen, se enfrentará a Ciclista este viernes a las 21 en la ciudad bonaerense de Junín.

El Rojo viene de obtener dos victorias resonantes en el Salvador Bonilla, primero ante Pico FC (98 a 87) y luego ante Centenario (84 a 73). Ambos equipos están en la parte alta de la tabla y el de Venado Tuerto es uno de los únicos cuatro que vencieron hasta ahora a los rosarinos.

Provincial es el equipo con mejor récord del torneo (20 triunfos y 4 derrotas) y también el que tiene el mayor porcentaje de victorias (80 por ciento). Estos números lo convierten en un serio candidato a clasificarse directamente a los octavos de final del certamen, algo que conseguirán los primeros cuatro equipos de cada conferencia.

El equipo dirigido por Esteban Gatti está jugando muy bien, incluso con momentos de alto vuelo, tanto en el Bonilla como cuando debe salir de la ciudad.

Los puntos fuertes de Provincial

Con un juego colectivo destacado, con mucha circulación de pelota y un buen porcentaje de triples, se destacan también algunas de sus individualidades, entre ellos el ecuatoriano Abraham Barahona, Matías Acosta y Gastón Gerbaudo.

Los equipos contra los que perdió hasta ahora "Provin" son Gimnasia y Esgrima La Plata, Centenario, Racing y Central Entrerriano. Una sola de estas derrotas se produjo en el parque Independencia, contra la Academia de Avellaneda, en el primer partido de este año.

Luego de enfrentar a Ciclista, Provincial jugará dos partidos de local, el primero contra Villa Mitre (el 9 de febrero) y el segundo contra Quilmes de Mar del Plata (el 13), a priori uno de los candidatos a pelear por el ascenso a la Liga Nacional.

Ciclista marcha con un récord de 8 victorias y 12 derrotas y un porcentaje de triunfos del 40 por ciento. El equipo de Junín viene de perder como visitante ante Pico FC por 92 a 69