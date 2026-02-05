La Capital | Ovación | Provincial

Provincial volverá a la acción este viernes en la Liga Argentina de Básquet, donde es líder

El Rojo, que tiene el mejor récord del torneo, jugará en Junín ante Ciclista. En los próximos días jugará dos partidos como local

5 de febrero 2026 · 16:56hs
El ecuatoriano Abraham Barahona

Club Provincial

El ecuatoriano Abraham Barahona, una de las figuras de Provincial, en la victoria del Rojo ante Centenario en el Salvador Bonilla. 

Después de un descanso de varios días, Provincial volverá a la acción en la Liga Argentina de Básquet. El equipo rosarino, que lidera la Conferencia Sur y tiene el mejor récord del certamen, se enfrentará a Ciclista este viernes a las 21 en la ciudad bonaerense de Junín.

El Rojo viene de obtener dos victorias resonantes en el Salvador Bonilla, primero ante Pico FC (98 a 87) y luego ante Centenario (84 a 73). Ambos equipos están en la parte alta de la tabla y el de Venado Tuerto es uno de los únicos cuatro que vencieron hasta ahora a los rosarinos.

Leer más: Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa Libertadores

Provincial es el equipo con mejor récord del torneo (20 triunfos y 4 derrotas) y también el que tiene el mayor porcentaje de victorias (80 por ciento). Estos números lo convierten en un serio candidato a clasificarse directamente a los octavos de final del certamen, algo que conseguirán los primeros cuatro equipos de cada conferencia.

El equipo dirigido por Esteban Gatti está jugando muy bien, incluso con momentos de alto vuelo, tanto en el Bonilla como cuando debe salir de la ciudad.

Los puntos fuertes de Provincial

Con un juego colectivo destacado, con mucha circulación de pelota y un buen porcentaje de triples, se destacan también algunas de sus individualidades, entre ellos el ecuatoriano Abraham Barahona, Matías Acosta y Gastón Gerbaudo.

Los equipos contra los que perdió hasta ahora "Provin" son Gimnasia y Esgrima La Plata, Centenario, Racing y Central Entrerriano. Una sola de estas derrotas se produjo en el parque Independencia, contra la Academia de Avellaneda, en el primer partido de este año.

Leer más: Central: Almirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base definida

Luego de enfrentar a Ciclista, Provincial jugará dos partidos de local, el primero contra Villa Mitre (el 9 de febrero) y el segundo contra Quilmes de Mar del Plata (el 13), a priori uno de los candidatos a pelear por el ascenso a la Liga Nacional.

Ciclista marcha con un récord de 8 victorias y 12 derrotas y un porcentaje de triunfos del 40 por ciento. El equipo de Junín viene de perder como visitante ante Pico FC por 92 a 69

Noticias relacionadas
Fernando Espinoza será el árbitro en el partido de Central ante Aldosivi. Hace más de un año que no dirige al Canalla.

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Lucina von der Heyden dejó las Leonas para jugar con la selección de Alemania.

Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

Los once de Central que Almirón puso en cancha en el último partido, frente a River en el Gigante.

Jorge Amirón no se aferra a un sistema táctico, pero en nombres tiene una base ya establecida

Cocoliso González hizo pocos goles en Newells, pero importantes. Su contrato venció y quedó libre. Quería seguir, pero al club no le interesó. 

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Libertadores con otro equipo

Ver comentarios

Las más leídas

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

Lo último

Copa Davis: aquí están, estos son, los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

Copa Davis: aquí están, estos son, los jugadores de Argentina que abren la serie ante Corea del Sur

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

La semana que viene arranca el debate en Diputados y antes de marzo llegaría al Senado. Los cambios y puntos principales del texto. El rol de las provincias

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales previas a su muerte
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales previas a su muerte

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
Economía

Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
LA CIUDAD

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

El jueves llega con posibles tormentas, especialmente a la noche

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Buscan a una mujer de 43 años que se ausentó de su casa el domingo y no regresó

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

Alerta amarillo por tormentas en Rosario: cuándo llega el descenso de temperatura

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

En apenas un día, casi 3 mil jóvenes se anotaron para terminar el secundario

Ovación
Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Cuál es el único partido que Central ganó como visitante con Espinoza como árbitro

Provincial volverá a la acción este viernes en la Liga Argentina de Básquet, donde es líder

Provincial volverá a la acción este viernes en la Liga Argentina de Básquet, donde es líder

Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

Policiales
Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste
Policiales

Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales previas a su muerte

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales previas a su muerte

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Detienen a un hombre que llevaba cocaína escondida en el calzoncillo

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

La Ciudad
Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Qué hacer si te roban la bicicleta: arrancó el programa para unir dueños con rodados recuperados

Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Exigen una ley provincial para erradicar a los cuidacoches en Santa Fe

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles
Información General

Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado está a un paso del récord histórico

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Por Claudio Berón

Policiales

Vecinos de Parque Casas denunciaron dos intentos de secuestro de niñas

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas
La Ciudad

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas

Puccini: Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño
Política

Puccini: "Ignorar la industria textil argentina es un error que hace mucho daño"

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros
Política

Virginia Gallardo recicló sus carteles de campaña y construyó cuchas para perros

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Con Campaz lesionado, cuál es el plan de Rosario Central para su recuperación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

Por Hernán Cabrera
Ovación

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto abandonado, abierto y con una peluca dentro

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató
POLICIALES

Condenan a penitenciario que dejó su arma al alcance de un hombre que se mató

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de viudas negras
POLICIALES

Villa Constitución: condenan a otro acusado de un atraco de "viudas negras"

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Por Sofía Botto / Directora Isepci Santa Fe y referente de Libres del Sur Rosario
Economía

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades
Información General

Cien víctimas denuncian que los archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos
Información general

¿Empezaron a conspirar?: una red social para IA no permite publicar a humanos

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio
Información General

Musk promete solucionar el gasto de energía de IA: chips enviados al espacio

Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido
La Ciudad

"Si se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido"

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral
Economía

Más de 35 gremios industriales rechazan la reforma laboral

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

Brasil pidió preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas