Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

Los familiares de la joven pudieron acceder a los primeros detalles del informe forense, mientras esperan por el examen toxicológico. Cómo continúa la causa

Avanza la investigación que busca determinar las causas de muerte de Narela Barreto , la joven argentina que fue encontrada muerta el pasado jueves 29 de enero en Los Ángeles. Tras varios días de estar desaparecida, el cuerpo de la mujer de 27 años fue hallado sin vida cerca del departamento donde residía.

Con su padre ya establecido en la ciudad californiana, la familia pudo acceder a los primeros resultados parciales del examen forense. Aunque s uponen que la oriunda de Banfield fue víctima de un asesinato , las autoridades locales mantienen el hermetismo sobre el caso y no revelaron la causa de su fallecimiento.

Con la finalización de la autopsia, los familiares de Barreto ya tiene a disposición el cuerpo de Narela, el cual será trasladado a Argentina para el velorio. Para llevarlo adelante, sus seres queridos organizaron una colecta solidaria en redes sociales para solventar el costoso operativo. Así lo confirmo el papá de la víctima, quien aseguró que el traslado a Buenos Aires tuvo un costo de 9.000 dólares y será velada en Lomas de Zamora .

Los resultados de la autopsia

Según informaron desde el entorno de la joven bonaerense, el informe preliminar que le proporcionaron de la autopsia arrojó que Narela no sufrió heridas superficiales ni golpes y que el cuerpo no presenta signos de abuso. Además, están esperando los resultados del examen toxicológico, determinante para reconstruir las horas previas a la muerte.

Sin embargo, los familiares sostienen que la comunicación de la Policía de Los Ángeles, los investigadores del caso y el padre de la víctima es prácticamente nula. "Estamos desesperados por saber más", sostuvo Kiara, prima de Narela.

Una vez finalizado el trámite de repatriar el cuerpo, el familiar presente en la ciudad estadounidense continuará con sus esfuerzos para para conocer más información del caso: "Ahora me voy a dedicar de lleno a saber qué fue lo que pasó", sostuvo.

La hipótesis del hermano de Narela Barreto

Santiago, el hermano de Narela, señaló: "Parece que llevaba muerta desde el mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas. Estos son los datos que tiene mi papá".

Según relató, el cuerpo fue hallado a cinco cuadras del departamento donde residía la joven, en la calle. "Estaba a unas cinco cuadras tirada y parece que ya tenía un par de días fallecida", expresó. "El último Uber que está registrado es un Uber de entrega, nada más. No hay registro de que se haya subido", afirmó.

Además, sostuvo que no se trató de un intento de robo, sino que "pasó en la calle". Según explicó, el departamento de la joven fue revisado y se encontraba en orden. "Un amigo de mi hermana logró entrar con la policía y estaba todo en orden, era como ella lo había dejado", dijo.

Finalmente, Santiago comentó que aún no hay sospechosos. En este sentido, detalló: "Pensamos que le habrán inyectado algo, que la atacaron yendo al trabajo. La habrán agarrado desprevenida y en ese mismo ataque habrá sido el homicidio".