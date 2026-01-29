Las claves del caso Luna Zárate: un siniestro vial, una llamada anónima, un joven y un Uber

Luego de más de un mes de búsqueda, se confirmó que la chica murió el día que salió de su casa. La familia dice que se fue a encontrar con un chico que todavía no fue identificado

El trágico caso de Luna Zárate, la nena de 13 años que fue intensamente buscada por más de un mes y hallada muerta, conmueve a Rosario. Este miércoles se confirmó su fallecimiento en un siniestro vial ocurrido el pasado 24 de diciembre en avenida Circunvalación, poco después de que se ausentara de su casa. Antes de que el cuerpo fuera identificado, pasó cinco semanas en el Instituto de Medicina Legal (IML) clasificado como NN, hecho que motivó quejas por parte de la familia de la fallecida.

Según declararon los familiares de Luna, la chica fue vista por última vez el pasado 23 de diciembre pero la denuncia de su desaparición se radicó una semana después, el 30 del mismo mes. Lo que se confirmó este miércoles es que Luna Zárate falleció tan solo horas después de salir de su casa.

Una de las hipótesis que manejan los familiares es que la chica habría salido para encontrarse con un chico, con el que estaba "chateando" , según detalló Marisol, la abuela de la fallecida. Además, aseguraron que el joven le habría enviado un auto Uber para encontrarse.

Sobre el siniestro vial, la investigación permitió establecer que sucedió alrededor de las 4 la madrugada del 24 de diciembre en avenida Circunvalación, a la altura de la salida hacia bulevar Avellaneda. Según la información oficial, un hombre de 37 años que conducía un Ford Focus embistió a una persona de sexo femenino que se encontraba sobre la traza, por causas que aún se investigan.

El último punto importante es cómo se llegó a la identificación del cuerpo de Luna, que permaneció por más de cinco semanas en el IML. Según declaró la familia, fue una llamada anónima de una médica lo que los llevó a reconocer el cadáver de la niña de 13 años.

Un chico que le envió un Uber

En la misma conversación con los medios, Marisol, la abuela de Luna, dio detalles sobre los últimos momentos de la chica. Según la familia, la niña fallecida tenía planificado encontrarse con un chico, cuya identidad no conocen o no revelaron. El joven le habría mandado un auto de Uber para encontrarse.

"Ella chateó con un pibe, que le mandó un Uber. Bajó en una estación de Puma y la encontraron muerta en Circunvalación y Avellaneda", detalló la abuela, y continuó: "Ella no buscó esto, a ella la citaron a tomar algo y no volvió más".

"Del siniestro nunca supimos nada, no sabemos si la tiraron”, enfatizó la mujer, visiblemente angustiada por la dolorosa situación que les toca afrontar como familia.

La llamada anónima

Además de Marisol, la abuela de Luna, en la conversación con la prensa también estuvo el papá de la menor, quien reveló un detalle clave: luego de que la familia le diera una nota a Canal 3 visibilizando la búsqueda, recibieron una llamada anónima de una médica que les permitió dar con el paradero del cuerpo de la niña.

"Recibimos una llamada anónima de una doctora que nos dijo, vayan a Jefatura a hacer quilombo, que la policía sabe dónde está su hija, porque esa nena con las características que yo estoy viendo en la tele estuvo acá en el hospital (por el Heca) y después desapareció", expresó el papá de la menor. Además, afirmó que la médica les pidió no revelar sus datos porque le generaría un problema en su lugar de trabajo.

Finalmente, este miércoles los familiares reconocieron el cuerpo de la menor, que hasta ese momento estaba señalado como NN en el Instituto Médico Legal. (IML) Un dato importante es que por la contextura física de Luna, desde IML creían que correspondía a una mujer de 25 años, factor que demoró el cruzamiento de datos.

El siniestro vial

La investigación permitió establecer que, en la madrugada del 24 de diciembre, alrededor de las 4, se había producido un siniestro vial en avenida Circunvalación, a la altura de la salida hacia bulevar Avellaneda. Según la información oficial, un hombre de 37 años que conducía un Ford Focus embistió a una persona de sexo femenino que se encontraba sobre la traza, por causas que aún se investigan.

El conductor permaneció en el lugar y solicitó auxilio. La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció cerca de las 5.50 a causa de politraumatismos graves.

Tras el hecho tomó intervención la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos. Se realizaron pericias accidentológicas, mecánicas, fotográficas y planimétricas, además de exámenes de alcoholemia y alcoholuria al conductor, que arrojaron resultados negativos. El hombre fue demorado y se le formó causa por homicidio culposo. Posteriormente, recuperó la libertad y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

La víctima fue trasladada al Instituto Médico Legal para la autopsia correspondiente. Al no portar documentación y no obtenerse resultados positivos en el cotejo de huellas y registros disponibles, el cuerpo quedó identificado como NN. En base a su contextura física, se había estimado inicialmente una edad mayor a la real.

A partir de la difusión pública del pedido de paradero, surgió la posibilidad de que ese cuerpo no identificado correspondiera a la adolescente buscada. Esa hipótesis fue confirmada este miércoles mediante el reconocimiento por parte de sus familiares.