Polémica en el hockey: una jugadora renunció a las Leonas para jugar con Alemania

La decisión de la deportista trajo el recuerdo de Gonzalo Peillat, quien enfrentó a los Leones en París 2024 con la camiseta del conjunto teutón

5 de febrero 2026 · 15:16hs
Lucina von der Heyden dejó las Leonas para jugar con la selección de Alemania.

Las Leonas padecieron una dura decisión que trajo el recuerdo de un caliente cruce de los Leones en los Juegos Olímpicos de París 2024. Lucina von der Heyde decidió incorporarse a la selección de Alemania de hockey sobre césped femenino en búsqueda de dar continuidad a su carrera internacional, según declaró la propia deportista.

La mediocampista formó parte del equipo albiceleste hasta los Juegos Olímpicos en Francia, pero luego perdió terreno en la consideración de los entrenadores. En aquella cita olímpica, el conjunto masculino había protagonizado un picante choque también ante Alemania, que contaba con la participación de Gonzalo Peillat, excapitán y oro olímpico en 2016 con los Leones.

Von de Heyde quedó fuera de algunas convocatorias del DT Fernando Ferrara y optó por representar al seleccionado teutón para mantener sus participaciones internacionales. “Mi carrera deportiva decayó un montón porque dije: "Por ahí es el final de mi carrera internacional". Me había puesto muy triste”, confesó en una entrevista con Radio Libertad.

“¡Bienvenida Lucina! De acuerdo con la aprobación de la FIH, Lucina von der Heyde es elegible para correr en la camiseta de DANAS a partir de marzo de 2026. En el pasado, la joven de 28 años jugó para la selección argentina, fue galardonada campeona del mundo sub 21 en 2016 y la mejor jugadora joven de la Copa del Mundo 2018. Desde hace varios años vive en Alemania y juega para el Mannheimer HC”, compartió en redes la selección alemana.

Los motivos de von der Heyde para dejar las Leonas

Según argumentó Lucina, su decisión giró en torno a la afinidad de los entrenadores y la prioridad que estos tienen con otras jugadoras, por lo que aseguró que Ferrara “decidió sacarla de la lista sabiendo que estaba jugando en Europa” y que tomaron la decisión por ella sin darle “el tiempo que habían dicho”.

Una de sus excompañeras, Agostina Alonso, habló sobre la decisión con DepoTV y expresó: “Es claramente de Luchi -von der Heyde- y no nos gusta. Ella sabía que al momento de las convocatorias se nos pide que estemos en Buenos Aires. Ella está radicada en Europa y tiene su vida allá, tal vez para competir en forma internacional tiene que hacerlo para otra selección”.

“Sé que se ha hablado mucho de Argentina y de este equipo, de que no la quiere y me toca salir a decir que eso no es verdad”, remarcó Alonso sobre la presunta marginación de la ex leona.

El antecedente de los Leones

Hace un año y medio, en pleno juego olímpico de París 2024, Gonzalo Peillat volvió a cruzarse con sus excompañeros de los Leones luego de pasar a la selección alemana. El defensor había sido referente, capitán y oro en Río de Janeiro 2016, pero en 2020 pasó a vestir la camiseta germana.

Las diferencias con el entonces entrenador Carlos Retegui y las autoridades de la Confederación Argentina de Hockey llevaron a que Peillat dejara de vestir la camiseta albiceleste, pero la tensión también se vivió en cancha con quienes fueron sus compañeros.

Algunos de los jugadores argentinos mostraron su malestar con el defensor, que marcó uno de los antecedentes más relevantes de la migración de talentos argentinos a otros seleccionados, hecho cada vez más frecuente en el hockey sobre césped.

Por Isabella Di Pollina
