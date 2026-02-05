Redada policial para capturar a un dealer que vendía drogas en zona oeste El dealer vendía en Cerrito al 4700. El hombre de 30 años intentó huir, pero cayó en el cruce con las vías del asentamiento 5 de febrero 2026 · 16:48hs

Elementos secuestrados al dealer callejero

Un hombre de 30 años fue detenido en un operativo policial llevado a cabo este miércoles por la tarde en Cerrito al 4700, en la zona oeste de Rosario. Le secuestraron droga fraccionada para la venta, por lo cual quedó demorado hasta que se resuelva la situación procesal.

El procedimiento se inició cuando agentes de la Policía Motorizada abordaron a un sospechoso, que intentó escapar por las vías. Tras una breve persecución, lo interceptaron cuando intentó ingresar a una vivienda precaria. Fue abordado por un móvil de la Policía Motorizada

El hombre fue identificado como José Ariel H. de 30 años. Al ser requisado, le incautaron 14 envoltorios con sustancia blanquecina, 12 con marihuana y 42.000 pesos en efectivo. La causa quedó bajo jurisdicción de la misma seccional que actuó en el operativo.

El sospechoso fue trasladado a la comisaría 32, por razones de jurisdicción. Quedó demorado en el marco del delito de infracción de la ley 2.737.