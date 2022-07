Caso Guenchul: "Siempre estuve convencido de la inocencia de Priscila"

"No instigué el crimen y no sé quién fue", dijo la ex de Guenchul tras ser absuelta

Asimismo, Yrure dijo entender que “por esa razón el tribunal se quedó sin una de las teorías fiscales, ya que la supuesta relación conflictiva de Priscila con Guenchul porque ella no le dejaba ver a su hija y porque ponía trabas en el expediente civil por la tenencia de la menor y el regimen de visitas no fue tal. Mi clienta jamás puso impedimentos para que Guenchul viera a la nena, incluso hay un audio en la computadora de Guenchul que él grabó sin que ella supiera y en el cual Priscila le pregunta «qué días podés venir a ver a la nena» y él responde que «no podía todos los días». Cuando ella le repregunta «qué días podés, martes y jueves de 12 a 19», no hubo respuesta, y todo eso se comprobó. Lo que demuestra que la discusión no pasaba por ver o no ver a la nena sino porque ella no quería que la llevara a su casa”.

En otro momento de su diálogo con La Capital Yrure remarcó que “la cuestión era que Priscila no quería que Guenchul se llevara a la nena a su vivienda sino que la viera en la casa de ella o en la plaza de enfrente porque tanto él como su entorno consumían estupefacientes, lo que Marcos no le negaba, y sostenía que la nena iba a estar con él y con nadie más”. En ese sentido el abogado recordó que exhibió fotos del joven asesinado con drogas en sus manos y plantas de marihuana “lo que generaba un temor justificado en Priscila”.

Por otra parte el letrado manifestó que en el debate se ventiló que “la prueba de todo eso la tenía el propio Guenchul en su computadora y en su celular, cuyos contenidos expuestos en las audiencias mostraron innumerables fotos y videos junto a su hija, aunque también filmaciones que le hacía a Priscila en forma subrepticia e incluso un mail que Marcos le escribe a mi defendida en un momento clave y supuestamente central en su historia en el cual le pedía perdón a ella y la elogiaba como mujer y madre y como la pareja que pudo haber sido y no fue, que lo mejor en su vida eran ella y Tiziana y en el cual sostenía que lo sostenía «ladre quien ladre», en referencia a sus amigos y su familia”.

Es que en las audiencias, varios testigos aseguraron que Priscila y Marcos no tuvieron ninguna relación desde noviembre de 2018 o sea nueve meses largos antes del homicidio, pero también trataron de presentar a la joven como “una malvada, una mala persona que le pegaba, lo maltrataba y lo denigraba verbalmente, pero la prueba fue abrumadora para desmentirlo, no se encontró nada al respecto ni aún cuando discutían entre ellos por una cuestión de infidelidad de él, y así se llegó a un fallo que se ajusta a lo demostrado en el debate y no en las cuestiones ajenas al juicio”.

Finalmente, Yrure hizo referencia a la supuesta reunión previa en la que habría participado Priscila para planificar el crimen de Guenchul y que “la fiscalía no pudo probar”. En este sentido dijo que “Soso era quien conocía a Panero, el que lo buscó, el que orquestó todo. Priscila no tiene ni un mensaje, ni un encuentro con Panero, no lo conoce. A tal punto que cuando ella se entera de lo ocurrido un día después, lo echa a Soso y el al otro día va a la reinauguración de un bar con otra chica y de allí al departamento que le prestó un amigo y le confiesa a su hermano, cinco días más tarde, que estaba en pareja con esa chica y la iba a dejar a Priscila”.