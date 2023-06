Caso "Bocacha" Orellano: "No fue asesinado a golpes, pero su muerte no fue un accidente"

“La muerte de Carlos «Bocacha» Orellano no fue un accidente; tampoco murió por estar alcoholizado; no fue asesinado brutalmente a golpes para luego ser descartado su cuerpo en las aguas del río Paraná. No toda muerte significa la existencia de homicidio o accidente únicamente, en el medio se pueden dar variantes y situaciones que es la función de los magistrados dirimir mediante la realización de un juicio”. Así comienza una sintética explicación que el tribunal compuesto por los jueces José Luis Suárez, Mariano Aliau y Aldo Bilbao Benítez hizo pública por escrito luego de leer el veredicto unánime por el se condenó a tres de los acusados y el restante fue absuelto por el beneficio de la duda. La clave del fallo está en el cambio de calificación a los cuatro acusados por la muerte del joven de 23 años ahogado en el Paraná frente a un boliche de La Fluvial hace tres años. Es que el tribunal entendió que no estaban dados los parámetros para resolver sobre la acusación fiscal realizada por Patricio Saldutti de homicidio con dolo eventual —la persona se representa el posible resultado de muerte pero no le importa y sigue adelante con su accionar— y sí por homicidio preterintencional, en el que el agresor quiere causar un daño pero, por una circunstancia ajena a su voluntad, produce un daño mayor que es la muerte.