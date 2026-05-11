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Voleibol en Rosario: los equipos femeninos y masculinos de A1 pusieron primera en su carrera al título

Se jugaron de forma parcial las dos primeras fechas del certamen oficial de primera división que organiza la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR)

11 de mayo 2026 · 20:58hs
Volvió la acción en el voleibol vernáculo. Los equipos

Volvió la acción en el voleibol vernáculo. Los equipos, tanto masculinos como femeninos de Rosario empezaron a mostrar su poderío 

Con la disputa en forma parcial de las dos primeras fechas, este fin de semana arrancaron los campeonatos oficiales de Primera División A1 de la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) tanto en damas como en caballeros. Actividad en todas las canchas de la ciudad y alrededores.

Por el lado de las damas, en un partido parejo y disputado, Regatas se impuso en su cancha del barrio Lisandro de la Torre a Provincial en el tie break 3-2 con parciales de 31-29, 25-24, 13-25, 22-25 y 15-10. La MVP del encuentro fue Martina Boldt (Regatas), quien además fue la máxima anotadora de con 28 puntos.

Los otros marcadores de la jornada inaugural fueron:

Atalaya 0, Libertad 3 (19-25, 16-25 y 18-25). MVP. Sofía Carolina Ducca (Libertad).

Normal 3 3, El Tala A 0 (25-17, 25-18 y 25-21). MVP: Camila Medina (Normal 3).

El encuentro entre Náutico A y GER A fue suspendido por humedad en el campo de juego; mientras que Sonder enfrentará este miércoles desde las 21.30 a Red Star de San Lorenzo.

>>Leer más: Vóleibol: gran actuación rosarina en la Copa Provincial de Clubes Sub 18

Ya en el marco de la segunda fecha, Sonder derrotó a Provincial de visitante 0-3 (23-25, 11-25 y 19-25). La MVP del partido fue Victoria Izaguirre (Sonder).

En los restantes partidos los marcadores fueron:

Red Star 3, Atalaya 0 (25-9, 25-6 y 25-18). MVP: Corina Pacini (Red Star).

Libertad 1, Náutico A 3 (25-19, 18-25, 18-25 y 21-25). MVP: Sofía Carolina Ducca (Libertad).

GER A 3, Normal 3 1 (30-28, 25-22, 14-25 y 25-22). MVP: Julia De Paul (GER).

El Tala A 2, Regatas 3 (25-13,21-25, 19-25, 25-23 y8-15). MVP: Pilas Colman (Regatas).

En la próxima, la tercera de la fase clasificatoria, a disputarse el próximo 17 de mayo el programa contempla los siguientes partidos: Provincial v. Red Star, Sonder A v. El Tala A, Regatas v. GER A, Normal 3 v. Libertad y Náutico A v. Atalaya.

Los varones del voleibol rosarino

En la rama masculina, Citta, el campeón 2025, venció en la primera fecha a Rosario Central 3-0 con parciales de 25-19, 25-17 y 25-18. Juan Ignacio Avallone, de Citta, fue el MVP del encuentro que se disputó en Villa Constitución.

Los otros marcadores fueron:

Sonder B 1, Sonder A 3 (25-23, 15-25, 21-25 y 20-25). MVP: Emanuel Galassi (Sonder A).

Regatas A 3, Cevils A 0 (25-18, 25-21 y 25-16). MVP: Ezequiel Sorgue (Regatas).

Náutico B 0, Normal 3 A 3 (20-25, 15-25 y 18-25). MVP: Alejo Calvo (Normal 3)

Por la segunda fecha, Cevils cayó en Roldán ante Sonder B 0-3 con parciales de 18-25, 24-26 y 20-25. El MVP del partido fue Juan Manuel Nicolosi (Sonder) mientras que el máximo anotador fue Jeremías Vignolo de Cevils con 15 puntos.

En el postergado de la primera fecha, en la noche del lunes se enfrentaban al cierre de esta edición Normal 3 B y Náutico A.

La segunda fecha del torneo local

En tanto, ya por la segunda fecha, este martes a las 21.30, Rosario Central recibirá a Náutico B desde las 21.30, mientras que mañana, a las 19.30, se medirán Normal 3 A y Normal 3 B. El clásico barrial entre Náutico A ante Regatas Rosario pasó para el 14 de mayo a las 21 horas, y Sonder A se enfrentará a Citta el 4 de junio a las 20.30.

La tercera fecha se disputará el próximo 17 de mayo con los siguientes encuentros. Cevils v. Sonder A, Sonder B v. Náutico A, Regatas A v. Normal 3 A, Normal 3 B v. Rosario Central y Náutico B v. Citta.

Rosario subcampeón del Interasociaciones

Este fin de semana se disputaron en la ciudad de Santa Fe, en las instalaciones del club Villa Dora, las finales del Torneo Interasociaciones de la categoría sub 16, en las que los dos equipos de la AVR, femenino y masculino, salieron subcampeones.

Por el lado de las chicas, cayeron en el partido decisivo ante su par de la Asociación Santafesina 3-1 con parciales de 25-13, 24-26, 25-17 y 25-17.

Formaron parte del plantel de la AVR, Martina Peralta, Mía Zonca, Paula Dianda, Clara Tisone, Catalina Castelli, Sofía Peterlin, Martina Boldt, Alma Rojas, Juana Ramacciotti, Luisiana Pereyra, Guillermina Vermigio, Emilia Leo Martorel, Catalina Scotti y Delfina Lunghi.

En la rama masculina, los varones de la AVR cayeron en un partido muy parejo ante sus pares de Santa Fe 2-3, con parciales de 25-21, 20-25, 20-25 y 26-24. Formaron parte del seleccionado rosarino Máximo Mendoza, Nicanor Palavecino, Juan Bonino, Nazareno Rocha, Pietro Gabriele, Francisco Gregorutti, Mauro Halabicky, Francisco Villalba, Benito Gigena, Valentino Alarcón, Nicolás Ortiz de Landuce, Benjamín Ramírez, Ignacio Botelli y Alfonso Domínguez.

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