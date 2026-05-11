Argentina comenzó el Sudamericano sub-14 de tenis en el Jockey Club con el pie derecho

Las victorias de Argentina, con aporte rosarino, fueron por 3-0 a Chile en varones y 2-1 a Colombia en mujeres. Este martes enfrentarán a Ecuador

El jugador de la Federación Santafesina de Tenis (FST) Juan Ignacio Assi le dio el primer punto al equipo nacional masculino de Argentina. Se impuso al chileno Emiliano Chesta Contreras con suma comodidad: 6/2 y 6/0.

En la fría mañana otoñal del lunes, comenzó a disputarse en las canchas del Jockey Club Rosario, el Campeonato Sudamericano sub-14, certamen juvenil organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que se disputará hasta el 16 de mayo, con entrada libre y gratuita para todo el público.

En la competencia masculina, la Zona A está integrada por Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Uruguay, mientras que la Zona B tendrá a Argentina, Perú, Ecuador, Chile y Colombia. Por el lado femenino, la Zona A quedó conformada por Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Perú, en tanto que la Zona B reunirá a Colombia, Chile, Argentina, Ecuador y Paraguay.

El torneo que tiene una doble dimensión ya que además de la disputa por el título sudamericano, otorgará dos plazas por rama -masculina y femenina- para el Mundial Sub 14 de Prostejov, en República Checa, donde competirán los mejores seleccionados juveniles del mundo en la categoría. Y en su presentación el seleccionado argentino Sub 14 venció a Chile 3-0 en la rama masculina y 2-1 a Colombia en la rama femenina.

Por el lado de los varones Juan Ignacio Assi y Manuel Paniagua Alexenicer, ambos representantes de la Federación Santafesina de Tenis (FST) no tuvieron inconvenientes en su debut y se impusieron con autoridad en sus respectivos compromisos. Juan Ignacio ASSI venció a Emiliano Chesta Contreras 6/2 y 6/0 y Manuel Paniagua Alexenicer a Facundo Henriquez Contreras por 6/2 y 6/3.

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En dobles, la dupla argentina integrada por Facundo Rubén Leiva Chapero y Manuel Paniagua Alexenicer derrotó a Emiliano Chesta Contreras-Facundo Henriquez Contreras por 6/1 y 6/0.

Por el lado de las mujeres, Argentina derrotó a Colombia 2-1. Mora Valentina Díaz venció a Pamela Duque Salazar 6/1 y 7/5 y Rosario Jurado a Manuella Castro 6/0 y 6/4. En dobles, la dupla argentina compuesta por Camila Guadalupe Aguirre Ramos/Rosario Jurado, cayó ante Manuella Medina Castro/Camila Soto Salamanca 6/1 y 7/6.

Este martes, Argentina enfrentará a Ecuador tanto en el cuadro masculino como femenino.

El resto del Sudamericano sub-14

Según la modalidad de la competencia, los equipos masculinos y femeninos están divididos en dos zonas de cinco naciones cada una y jugarán todos contra todos hasta el viernes. El sábado se disputarán los cruces por posiciones: los primeros de cada zona se enfrentarán por el título; los segundos, por el tercer y cuarto puesto; los terceros, por el quinto y sexto; los cuartos, por el séptimo y octavo; y los quintos, por el noveno y décimo puesto.

Este prestigioso certamen es posible gracias al apoyo estratégico de la Municipalidad de Rosario, Lotería de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y de la Subsecretaría de Deportes de la Nación, junto con la valiosa colaboración de la Federación Santafesina de Tenis (FST).

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En los restantes partidos los resultados fueron:

Resultados de la rama masculina

Paraguay 2, Bolivia 1

El paraguayo Nicolás Andrés Medina Vázquez cayó ante el boliviano José Roberto Contreras Poma 6/3, 6/4 y 6/2, mientras que Santino López Delfino emparejó la serie al imponerse a Néstor Espinosa Joffre 7/5 y 7/6. En dobles, la dupla Santino López Delfino/Nicolás Andrés Medina Vazquez (PAR) se impuso a Néstor Espinosa Joffre/Pablo Andres Quiroga Castedo (BOL) 6/4, 2/6 y 13/11.

Brasil 3, Uruguay 0.

Dante Monte (BRA) venció a Matias Lambert Marchetti 6/2 y 6/1 y Vitor Marques Moraes (BRA) vs. Joaopedro Gisler Silveira 6/3 y 6/3. En dobles, la dupla Vitor Marques Moraes/Dante Monte (BRA) superó a Joaopedro Gisler Silveira/Matías Lambert Marchetti por 6/3 y 6/1.

Peru 2, Ecuador 1

Jorge Ignacio Barrios Salcedo (PER) cayó ante Juan Antonio Estrada Martinez (ECU) 6/3 y 7/6 y Alessandro Zavalaga Uculmana (PER) superó a Samuel Camacho (ECU) 6/2 y 6/2. En dobles, los peruanos Jorge Ignacio Barrios Salcedo/Alessandro Zavalaga Uculmana le ganaron a los ecuatorianos Samuel Camacho/Juan Antonio Estrada Martínez 7/6 y 6/2.

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Resultados de la rama femenina

Brasil 3, Venezuela 0.

Gabriela Rezende De Carvalho (BRA) vs. Candida Valentina Granadillo Salcedo (VEN) 6/4 y 6/1y Eduarda Gomes (BRA) a Barbara Somoza (VEN) 6/0 y 6/3. En dobles, Gabriela Rezende De Carvalho/Eduarda Gomes (BRA) derrotaron a Candida Valentina Granadillo Salcedo/Elizabeth Rodriguez Granado (VEN) 6/1 y 6/2.

Paraguay 2, Ecuador 1

Guadalupe Monserrat Ramirez Carreras (PAR) venció a Kyara Paullette Quinonez Zambrano (ECU) 4/6, 6/1 y 6/3 y Jimena Jimenez Ramírez (PAR) perdió con Suliban Davalos Trujillo (ECU) 6/4 y 6/3. En dobles, Jimena Jiménez Ramírez/Guadalupe Monserrat Ramírez Carreras (PAR) superaron a Suliban Davalos Trujillo/Kyara Paullette Quinonez Zambrano (ECU) 6/3 y 6/4.

Bolivia 1, Perú 2.

Sofia Calvo Tababary (BOL) cayó ante Ana Camila Mannucci (PER) 4/6, 6/0 y 6/0 e Ines Bustillos (BOL) ante Nicole Maripaz Miranda Ríos (PER) 6/4 y 6/0. En dobles Ines Bustillos/Jade Yuhany Rocha Rojas (BOL) se impuso a Ana Camila Mannucci/Nicole Maripaz Miranda Rios (PER) por 7/5 y 6/3.