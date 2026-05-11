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El partido entre Central y Racing por los cuartos de final tendrá un árbitro mundialista

Darío Herrera, que será uno de los árbitros argentinos en el próximo mundial impartirá justicia entre Central y Racing el próximo miércoles.

11 de mayo 2026 · 17:57hs
Darío Herrera ya dirigió un Central y Racing an 2021.

Darío Herrera ya dirigió un Central y Racing an 2021.

La Liga Profesional de Fútbol designó a los cuerpos arbitrales que serán los encargados de impartir justicia en los cuartos de final del Apertura 2026. El cotejo entre Central y Racing tendrá un árbitro mundialista el próximo miércoles desde las 19 en el Gigante.

En efecto, Darío Herrera, quien junto a Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, serán los árbitros en el Mundial que se jugará el mes que viene en Estados Unidos, México y Canadá, impartirá justicia en Arroyito en el duelo que sostendrán Central y Racing por un boleto a las semifinales del Apertura 2026.

El neuquino Darío Herrera tiene 41 años y durante la fase regular del campeonato solamente dirigió a los canallas en la última fecha del torneo, cuando el equipo dirigido por Jorge Almirón le ganó como visitante a Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 1 con goles de Enzo Copetti y Julián Fernández, el pasado 24 de abril.

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En tanto, la última vez que dirigió a Central en el Gigante de Arroyito, los canallas también se quedaron con el triunfo. Fue el 23 de agosto de 2025 cuando vencieron 1 a 0 a Newell’s, con festejo de Ángel Di María de tiro libre, en la sexta fecha del Clausura 2025.

Los números de Darío Herrera con Central y con Racing

Herrera lleva dirigidos 25 partidos a Central. Los canallas ganaron 9 veces, perdieron 6 y empataron los 10 partidos restantes. Mientras que a Racing lo arbitró 32 veces con 12 triunfos para los de Avellanedas, 10 derrotas y 10 tablas.

Ya tiene un antecedente en este duelo. Fue el 23 de octubre de 2021, cuando los canallas vencieron 2 a 1 a los albicelestes en Génova y Cordiviola en el marco de la fecha 18 de la Liga Profesional 2021. Gino Infantino y Marco Ruben anotaron los tantos del equipo dirigido por Cristian González, mientras que Enzo Copetti marcó para el elenco de Fernando Gago.

En tanto Pablo Dóvalo estará en el Var, mientras que Luis Lobo Medina será el cuarto árbitro. El resto de las autoridades la componen Facundo Rodríguez (asistente 1), Pablo Acevedo (asistente 2) y Adrián Delbarba (AVAR).

Los árbitros para los cuartos de final del Apertura 2026

Martes 12 de mayo

19.00 Belgrano (5°B) – Unión (8°A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Salomé Di Iorio

21.30 Argentinos (3°B) – Huracán (7°B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro Asistente 1: Pablo González

Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Ceballos

Miércoles 13 de mayo

18.45 Rosario Central (4°B) – Racing (8°B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Adrián Delbarba

21.30 River (2ºB) – Gimnasia (6° B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

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