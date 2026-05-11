El partido entre Central y Racing por los cuartos de final tendrá un árbitro mundialista

La Liga Profesional de Fútbol designó a los cuerpos arbitrales que serán los encargados de impartir justicia en los cuartos de final del Apertura 2026. El cotejo entre Central y Racing tendrá un árbitro mundialista el próximo miércoles desde las 19 en el Gigante.
En efecto, Darío Herrera, quien junto a Facundo Tello y Yael Falcón Pérez, serán los árbitros en el Mundial que se jugará el mes que viene en Estados Unidos, México y Canadá, impartirá justicia en Arroyito en el duelo que sostendrán Central y Racing por un boleto a las semifinales del Apertura 2026.
El neuquino Darío Herrera tiene 41 años y durante la fase regular del campeonato solamente dirigió a los canallas en la última fecha del torneo, cuando el equipo dirigido por Jorge Almirón le ganó como visitante a Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 1 con goles de Enzo Copetti y Julián Fernández, el pasado 24 de abril.
En tanto, la última vez que dirigió a Central en el Gigante de Arroyito, los canallas también se quedaron con el triunfo. Fue el 23 de agosto de 2025 cuando vencieron 1 a 0 a Newell’s, con festejo de Ángel Di María de tiro libre, en la sexta fecha del Clausura 2025.
Los números de Darío Herrera con Central y con Racing
Herrera lleva dirigidos 25 partidos a Central. Los canallas ganaron 9 veces, perdieron 6 y empataron los 10 partidos restantes. Mientras que a Racing lo arbitró 32 veces con 12 triunfos para los de Avellanedas, 10 derrotas y 10 tablas.
Ya tiene un antecedente en este duelo. Fue el 23 de octubre de 2021, cuando los canallas vencieron 2 a 1 a los albicelestes en Génova y Cordiviola en el marco de la fecha 18 de la Liga Profesional 2021. Gino Infantino y Marco Ruben anotaron los tantos del equipo dirigido por Cristian González, mientras que Enzo Copetti marcó para el elenco de Fernando Gago.
En tanto Pablo Dóvalo estará en el Var, mientras que Luis Lobo Medina será el cuarto árbitro. El resto de las autoridades la componen Facundo Rodríguez (asistente 1), Pablo Acevedo (asistente 2) y Adrián Delbarba (AVAR).
Los árbitros para los cuartos de final del Apertura 2026
Martes 12 de mayo
19.00 Belgrano (5°B) – Unión (8°A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro Asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Salomé Di Iorio
21.30 Argentinos (3°B) – Huracán (7°B) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro Asistente 1: Pablo González
Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Diego Ceballos
Miércoles 13 de mayo
18.45 Rosario Central (4°B) – Racing (8°B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Adrián Delbarba
21.30 River (2ºB) – Gimnasia (6° B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Iván Núñez