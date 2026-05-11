Timbúes: éxito total en la cuarta edición del Rural Bike con más de 200 ciclistas

Más de 200 ciclistas de toda la región participaron de la cuarta edición del Rural Bike en Timbúes, con recorridos por el río Carcarañá y el casco histórico

Más de 200 ciclistas participaron de la cuarta edición del Rural Bike, que recorrió distintos puntos emblemáticos de Timbúes. La competencia tuvo modalidades participativas y competitivas, además de un espacio especialmente pensado para los más chicos.

Timbúes fue sede de una nueva edición del Rural Bike, que en 2026 cumplió su cuarta realización y volvió a convocar a una gran cantidad de participantes. Más de 200 ciclistas llegaron desde distintos puntos de la región para ser parte de una jornada deportiva.

El circuito propuesto recorrió sectores lindantes al río Carcarañá, el casco histórico de Timbúes y el Parque Urbano Comunal, en un trazado exigente que puso a prueba a los competidores en un entorno natural de gran atractivo. La prueba contó con tres distancias: una participativa de 20 kilómetros, una promocional de 40 y una competitiva de 60, con categorías adaptadas a distintos niveles de preparación.

Las largadas y la llegada se realizaron en el Polideportivo Comunal José Francisco “Paco” Cabral, donde los ciclistas fueron recibidos con desayuno, kit deportivo y medalla de participación. La propuesta también incluyó un recorrido especial para chicos, que tuvieron su propia actividad recreativa y recibieron kits exclusivos, en una jornada pensada para disfrutar en familia.

Durante el desarrollo del evento se realizaron sorteos y, como cierre, se entregaron los trofeos a los ganadores de cada categoría. Desde la organización destacaron el acompañamiento de agrupaciones locales y ciclistas independientes de la localidad, valorando el trabajo articulado que permite sostener y hacer crecer la competencia año tras año. También agradecieron a Generación Mediterráneo – Grupo Albanesi por la donación de la bicicleta sorteada entre los participantes.

Con una convocatoria sostenida y un importante marco de público, el Rural Bike volvió a consolidarse como una de las propuestas deportivas más relevantes de Timbúes, promoviendo el deporte, el turismo local y el encuentro comunitario. Los resultados completos y el listado de ganadores pueden consultarse en línea haciendo click en este enlace, mientras la localidad ya comienza a proyectar una nueva edición en 2027.

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