El empleo formal lleva 9 meses de caída y el salario mínimo se redujo un 39%

La industria y el comercio fueron los dos sectores más perjudicados. Tanto las grandes como las medianas y pequeñas empresas recortaron empleo

La industria y el comercio continúan liderando la pérdida de empleo, en línea con la contracción de la actividad en esas ramas.

El empleo asalariado formal continúa en retroceso. El total de trabajadores registrados acumula nueve meses consecutivos de caída, mientras que en el sector privado la tendencia negativa se extiende por ocho meses. Desde noviembre de 2023, la pérdida asciende a 206.000 puestos de trabajo.

Así lo señala el informe mensual elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria.

En términos interanuales, en enero de 2026 el empleo asalariado formal total registró una caída de 121.000 puestos (-1,2%) respecto del mismo mes del año anterior. Si la comparación se realiza contra noviembre de 2023, la contracción asciende a 304.000 empleos (-3,0%).

En una perspectiva más amplia, la dinámica actual ubica el nivel de empleo formal en valores similares a los de junio de 2022, lo que refleja el estancamiento del mercado laboral en los últimos años.

Industria y comercio, los protagonistas

El deterioro se explica, en gran medida, por el desempeño de sectores clave. La industria y el comercio continúan liderando la pérdida de empleo, en línea con la contracción de la actividad en esas ramas. A contramano, la minería acumula 19 meses consecutivos de caída en el empleo, a pesar del crecimiento de su nivel de actividad.

La construcción, en tanto, mostró una leve mejora: registró su segundo mes consecutivo de aumento del empleo tras un período mayormente contractivo entre mayo y noviembre de 2025. Otros sectores, como los servicios financieros y el agro, también redujeron personal aun en un contexto de expansión de la actividad.

El ajuste en el empleo alcanza a todo el entramado productivo. Según el informe, tanto las pequeñas como las medianas y grandes empresas redujeron sus plantillas laborales.

A nivel territorial, en enero el empleo cayó en 14 provincias y creció en 8. Las mayores bajas porcentuales se registraron en Tierra del Fuego (-3,2%), Corrientes (-0,9%) y Formosa (-0,8%). En contrapartida, La Rioja (+1,3%), Neuquén (+1,2%), Río Negro (+0,9%) y Santa Cruz (+0,9%) encabezaron las subas. Santa Fe se mantuvo sin cambios. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires explicó la mayor parte de la caída del empleo formal privado, con una pérdida de 4.000 puestos.

Salario abajo

El deterioro del mercado laboral se combina con una fuerte pérdida del poder adquisitivo. El salario mínimo, vital y móvil acumula una caída real cercana al 39% desde noviembre de 2023.

De acuerdo con el índice de salarios, en enero tanto los ingresos del sector público como del privado quedaron por debajo de la inflación. En comparación con noviembre de 2023, el poder de compra del salario público cayó 17,9%, mientras que el del sector privado retrocedió 2,3%.

El informe señala que el proceso de deterioro del salario mínimo se inició en diciembre de 2023, con una contracción del 15% impulsada por la aceleración inflacionaria, seguida por una caída adicional del 17% en enero de 2024. Si bien en algunos meses posteriores se registraron mejoras puntuales, estas no lograron revertir la tendencia.

En perspectiva, el salario mínimo real de marzo de 2026 se ubica por debajo de los niveles de 2001, previos a la crisis de la convertibilidad. Además, implica una caída del 66% respecto del máximo alcanzado en septiembre de 2011, lo que deja su valor actual en apenas un tercio de aquel pico histórico.