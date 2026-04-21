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Rutas Nacionales: Leticia Di Gregorio insiste en la Justicia para lograr su repavimentación en General López

A un año de la presentación de un recurso de amparo por el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan el sur provincial, la senadora solicita que haya avances en la causa

21 de abril 2026 · 11:32hs
 Di Gregorio insistió en la necesidad de una respuesta estructural y sostuvo que “vamos a seguir utilizando todas las herramientas institucionales y judiciales para que estas obras se realicen

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Rutas Nacionales: Leticia Di Gregorio insiste en la Justicia para lograr su repavimentación en General López

Al cumplirse un año de la presentación ante la Justicia Federal de un recurso de amparo por el mal estado de las rutas nacionales en el departamento General López, la senadora provincial Leticia Di Gregorio solicitará que la causa avance hacia una sentencia firme que obligue a Vialidad Nacional a ejecutar las obras de repavimentación en los tramos más comprometidos.

En ese marco, la legisladora puso el foco en los recursos que genera el interior y señaló que “solo en 2025 Santa Fe aportó alrededor de 480 mil millones de pesos a través del impuesto a los combustibles, que representa el 16% de cada carga, y esas rutas siguen sin una solución de fondo”.

rutas nacionales-cautelar

Las rutas nacionales comprometidas

La iniciativa se enmarca en la acción judicial iniciada en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, a cargo del juez Aurelio Cuello Murúa, donde ya se había dispuesto una medida cautelar para la intervención urgente sobre las rutas nacionales 33, 8 y 7. Sin embargo, según planteó la legisladora, durante este tiempo "las respuestas de Nación fueron parciales y no resolvieron el problema estructural".

Accionar de la Justicia Federal

En ese sentido, Di Gregorio explicó que “valoramos la intervención del juzgado federal, que actuó con rapidez ante una situación crítica, pero lo cierto es que, a un año, no hubo avances concretos en la repavimentación y solo se realizaron arreglos menores en algunos sectores”.

La senadora remarcó que la situación sigue siendo compleja en distintos tramos del departamento y advirtió que “no se llegó con las intervenciones a sectores clave como el tramo de la ruta 33 entre Sancti Spíritu y Firmat, y las condiciones de transitabilidad continúan siendo muy difíciles para quienes circulan a diario”.

Nuevo paso judicial

Frente a este escenario, la legisladora confirmó que solicitará que la causa avance hacia una resolución definitiva. “Lo que estamos pidiendo ahora es que se dicte una sentencia firme, que obligue a Vialidad Nacional a cumplir con la reparación integral de estas rutas. Ya no alcanza con medidas parciales, necesitamos una solución de fondo”, señaló.

Por último, Di Gregorio insistió en la necesidad de una respuesta estructural y sostuvo que “vamos a seguir utilizando todas las herramientas institucionales y judiciales para que estas obras se realicen, porque no podemos naturalizar el deterioro de rutas que son clave para el sur santafesino”.

>>Leer más: La Justicia Federal ordenó a Vialidad Nacional una reparación "urgente y total" en la ruta 33

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