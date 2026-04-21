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Proponen crear en Rosario jardines maternales públicos en horario nocturno

El objetivo de la iniciativa es brindar cobertura a familias cuyos padres o madres tengan que trabajar de 18 a 23.30 o deseen estudiar

21 de abril 2026 · 11:58hs
Jardines maternales. Un proyecto en el Concejo impulsa la creación de esos lugares pero en horario nocturno

Celina Mutti Lovera/La Capital

Jardines maternales. Un proyecto en el Concejo impulsa la creación de esos lugares pero en horario nocturno
Los jardines de infantes

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los jardines de infantes, golpeados por la inflación

La comisión de Salud del Concejo Municipal tiene en evaluación una iniciativa para que se establezcan en Rosario jardines maternales nocturnos públicos y gratuitos para familias cuyos sostenes tengan horarios de trabajo extensos que abarquen los turnos tarde y noche.

En la provincia, el único antecedente de una institución de ese tipo se encuentra en Venado Tuerto.

“Advertimos que estos jardines estaban funcionando en distintas ciudades del país y pensamos en las personas que trabajan o estudian de noche en el horario de 18 a 23.30, de lunes a viernes, y así planteamos replicarlo en nuestra ciudad”, señaló hoy la impulsora de la iniciativa en Rosario, la concejala María Fernanda Rey.

Quiénes podrán acceder a los jardines nocturnos

En declaraciones a LT8, la legisladora justicialista indicó en Rosario "hay una ordenanza que se decidió pasar a estudio para estudiar la vialidad en la creación crear un jardín maternal nocturno, público y con inscripción gratuita para familias cuyos integrantes tengan empleos nocturnos o estudiantes en turnos vespertinos o nocturnos, o para hogares monoparentales y en situación de vulneración social”.

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El Concejo estudia un proyecto para crear jardines maternales con horarios acordes para padres y madres que trabajen de tarde y noche

El Concejo estudia un proyecto para crear jardines maternales con horarios acordes para padres y madres que trabajen de tarde y noche

Hay una población que necesita el acompañamiento del Estado y por eso plantemos este tema. No hay jardines maternales municipales en horario vespertino o nocturno. Y la idea es implementarlos en los Centros Cuidar. El proyecto original era hacer una prueba piloto, con un plazo de 12 meses, para evaluar a qué población iba a alcanzar, el perfil de la familia beneficiada y cuál iba a ser el impacto social y educativo, y que recomendaba el municipio a partir de la prueba piloto para extender al resto de los Centros Cuidar”, destacó Rey.

>> Leer más: Un rayito de sol: cómo funciona el primer jardín maternal nocturno público en Santa Fe

La edila aclaró que la iniciativa que impulsa “no es una ordenanza, que implique como política pública para el gobierno reinante. Si la Municipalidad responde que es posible llevar adelante este estudio de factibilidad, lo presentaremos como una ordenanza”.

Jardín maternal nocturno, el antecedente

La Capital dio cuenta a mediados de marzo del primer y hasta el momento único jardín de ese tipo en la provincia. En Venado Tuerto, hace cuatro años se puso en funcionamiento el primer jardín maternal nocturno. No solo es el primero en su tipo en Santa Fe, sino que también es de gestión pública y de acceso gratuito para las familias interesadas.

La jornada empieza a la tardecita y termina casi a la medianoche, y viene a responder a la necesidad de padres y madres que trabajan de noche o desean seguir estudiando, ya sea para terminar la escuela secundaria en una Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA), o para realizar estudios terciarios.

El maternal nocturno se aloja en el jardín "Rayito de sol", que funciona hace más de 50 años de manera diurna, tradicional, en el barrio Victoria de la ciudad cabecera del departamento General López, a unos 160 kilómetros al sur de Rosario. En marzo del 2022, sumó el turno nocturno para responder a una necesidad particular de las familias.

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