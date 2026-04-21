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Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

La cita es este viernes por la tarde en la plaza 25 de Mayo. También se hará eje en las falencias del Estado para abordar casos de violencia de género

21 de abril 2026 · 11:02hs
Sophia Civarelli falleció el jueves pasado en su departamento de 3 de Febrero al 2400. La Fiscalía investiga el caso como femicidio.

Foto: Instagram.

Sophia Civarelli falleció el jueves pasado en su departamento de 3 de Febrero al 2400. La Fiscalía investiga el caso como femicidio.
Justicia por Sophia. El flyer que circula en las redes sociales

Foto: Redes sociales

"Justicia por Sophia". El flyer que circula en las redes sociales

Familiares y amigos de Sophia Civarelli convocaron a una movilización para el viernes próximo, desde las 17, en la plaza 25 de Mayo (Córdoba y Buenos Aires).

La consigna de la convocatoria: reclamar a la Justicia para que el caso se esclarezca por completo y denunciar las fallas institucionales del Estado para abordar la compleja temática de la violencia de género.

"La violencia se construye también desde el silencio de los implicados, de la negligencia mediática, institucional, política y judicial", dice el flyer que circula en las redes sociales sobre los motivos de la convocatoria.

Femicidio de Sophia: qué se estableció hasta el momento

Según pudo establecer la Fiscalía hasta el momento en base a datos de la autopsia, Sophia, de 22 años, murió el jueves en horas de la tarde asesinada de una puñalada en el cuello por su novio Valentín Alcida, en el departamento del muchacho en 3 de Febrero al 2400.

Varias horas después de haber cometido el femicidio, ya en la madrugada del viernes, Alcida se presentó en el departamento de una amiga, en 3 de Febrero al 1100, donde contó que su novia se había quitado la vida y que él sentía culpable por no haber salvado a tiempo.

>> Leer más: Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada

Pero cuando su amiga se comunicaba con el 911 para dar cuenta de lo sucedido, Alcida decidió suicidarse lanzándose al vacío desde el piso octavo. Tras la confusión de las primeras horas a un presunto doble suicidio, la investigación judicial avanzó y la hipótesis del femicidio de Sophia se consolidó.

Sophia manifestación

"Justicia por Sophia". El flyer que circula en las redes sociales

Eso sucedió en base al testimonio de amigas y familiares de la chica y al relevamiento exhaustivo que se hizo en el departamento de Alcida, que reveló que el muchacho había alterado la escena del crimen para hacer creer que se había tratado de suicidio. Además la data de muerte de la chica que se estableció mediante la autopsia, situó el deceso durante la tardecita del jueves.

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