Jésica Cirio está embarazada: quién es Nicolas Trombino, su pareja y padre del bebé

La modelo confirmó que espera su segundo hijo, fruto de la relación con el empresario. "No lo tenía planeado para ya", detalló Cirio

Después de divorciarse de Elías Piccirillo —detenido en marzo pasado en Nordelta en una causa por fraude y presuntos vínculos con el narcotráfico—, la modelo Jésica Cirio atraviesa una nueva y feliz etapa: está embarazada de su segundo hijo.

En pareja con el empresario Nicolás Trombino , vinculado al rubro de los supermercados mayoristas, la modelo espera un bebé. La noticia fue dada a conocer por el periodista Ángel de Brito en su programa LAM, donde brindó detalles sobre la relación y reveló incluso el género del bebé. Minutos más tarde , la propia Cirio se comunicó con el ciclo y terminó por confirmar la buena noticia.

Cabe recordar que la modelo ya es mamá de Chloe , fruto de su relación con Martín Insaurralde . Tras su conflictiva relación con Piccirillo, Cirio había sido vista por primera vez con su actual pareja en una fiesta en el Hotel Faena, en Puerto Madero, en noviembre de 2025.

>> Leer más: Jésica Cirio estaría de novia con un empresario de 35 años

Jésica Cirio espera su segundo hijo

La primicia la dio Ángel de Brito en el ciclo LAM: “Está embarazada nuevamente, de tres meses y medio, Jésica Cirio". "Tuve que esperar hasta hoy porque todavía no le había contado a su hija”, reveló al aire.

“Su hija le venía pidiendo un hermanito”, sumó el periodista. Y explicó que la modelo mantiene un perfil bajo tras sus últimas relaciones mediáticas: “Obviamente está con bajo perfil después de lo de Piccirillo e Insaurralde”. Además, confirmó que el bebé en camino es un varón.

Minutos después de que se conociera la noticia, el conductor compartió un audio de la propia Jésica Cirio. “Ya que lo sabés hace un tiempo, para mí era importante primero que lo sepa la nena. Así que, bueno, te mando un beso enorme. Te quiero”, se la escuchó decir.

Más tarde, Cirio habló en vivo en el programa Desayuno Americano y se refirió a este momento. “Es todo muy reciente, no tuve tiempo de procesar nada”, expresó entre risas.

También detalló aspectos de la relación actual: “Hace menos de un año que estamos, no convivimos. No lo tenía planeado para ya”.

Embed HABLA JÉSICA CIRIO TRAS CONFIRMAR SU EMBARAZO



"Estoy muy feliz"

"Hace menos de un año que estoy con mi pareja"

"Voy a tener un nene"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/04cxbnjn1A — América TV (@AmericaTV) April 21, 2026

>> Leer más: La Justicia embargó a Piccirillo, ex de Jésica Cirio, por 900 millones de pesos

Quién es Nicolás Trombino

Sobre la nueva pareja de Jésica Cirio, el periodista Ángel de Brito brindó algunos detalles al aire: “Nicolás Trombino tiene supermercados mayoristas, le vende a supermercados y también está vinculado a un frigorífico”.

Por su parte, la periodista Laura Ubfal ya había adelantado información sobre el empresario: “Es rubio, de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada. Él es de muy buena posición económica, tiene perfil bajo y es muy trabajador”.

La propia Cirio también dio detalles sobre el vínculo: “Nos conocimos por amigos en común, se fue dando así: una reunión, una comida”. Acerca de sus conflictivas relaciones pasadas, Cirio sumó: "Hice todas las preguntas necesarias, vengo golpeada y trato de cuidarme”.