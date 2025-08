Quiénes son los 10 prófugos más buscados de Santa Fe: ofrecen 340 millones de pesos

"Estamos en condiciones de abonar la recompensa por el dato que permita arrojar certeza de que la persona está muerta", explicó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. A continuación, comentó que eso "tambien es un motivo para pagar" porque "ahorra un montón de esfuerzos en una búsqueda que ya no tiene sentido". Minutos más tarde, hizo una aclaración inusitada: " No sólo queremos que no lo maten, recomendamos no interceptarlos ni tratar de capturarlos por su cuenta y dar aviso inmediato a las autoridades".