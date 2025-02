"Arreglé en la taquería": miembro de una banda criminal confesó protección de la comisaría 12º.

"Arreglé en la taquería"

Este miércoles, imputaron a otras personas por más homicidios vinculados a esa disputa y en esa audiencia cobró fuerza una versión que había corrido en aquel entonces: que luego del crimen de Mauro Fleita, junto a tres sicarios que terminaron presos, también había sido detenido Mauro Gerez. Ese rumor decía que había estado demorado en la comisaría 12º y que lo habían liberado.

La sospecha motivó que tres días después el fiscal Pablo Socca solicitara un allanamiento a la seccional. En el operativo la entonces Agencia de Control Policial no halló a Gerez pero se llevó copias del libro de guardia y de la nomina del personal que estaba de turno, aunque no secuestraron teléfonos ni hubo detenidos.

Mauro Gerez finalmente fue detenido diez días después, el 26 de mayo de 2022. En los peritajes a su celular aparecieron los mensajes ventilados este miércoles en audiencia por los fiscales Gastón Ávila, Pablo Socca y Alejandro Ferlazzo, que ahora podrían comprometer a los agentes de la comisaría 12º. También se supo que Gerez había estado en la escena del crimen de Mauro Fleita, por lo cual le imputaron su participación en ese hecho.

En aquellos días, en una conversación con Leila Bustos, otra imputada, Gerez le dijo: "Un ruido bárbaro hizo todo esto, me tuve que ir, sabés cómo están. Hay un fiscal que me quiere a morir". Ella respondió: "Viste que nosotros nos vimos y dos días después supuestamente vos caíste... no yo me quería morir...". Mauro Gerez, entonces, terminó por confirmar las sospechas: "Porque arreglé ma. Arreglé ahí en la taquería. Y nada, no llegué a la audiencia. Así que gracias a dios tuve esta chance y nada, así que acá ando".

La pata policial

Con el paso del tiempo ambas bandas fueron desarticuladas y se supo que la organización que integraba Gerez tenía a policías entre sus filas. Tal fue el caso de la agente Analía Francia, madre de un joven acusado como sicario que utilizaba sus recursos de empleada policial para habilitar información sensible a los miembros de la banda. Luego fueron detenidos dos ex policías: Darío José "Viejo" Protti y Jorge Almada, a su vez padre de otro integrante del grupo.

Pero a su vez siempre sobrevoló entre vecinos del barrio Ludueña que había una fuerte desconfianza hacia la comisaría 12º. Algo que se expuso luego del asesinato de Mauro Fleita, con tanta fuerza que motivó el allanamiento en la seccional días después.

Tras el crimen de Fleita fueron detenidos los autores materiales, tras una persecución del Comando Radioeléctrico que finalizó con un enfrentamiento. Los sicarios, Brian Leonel Herrera, Kevin Fabián Torres y Luis Andrés Soto, fueron imputados y en 2024 la Fiscalía pidió para ellos la pena de prisión perpetua. En la audiencia de este miércoles se confirmó otro rumor, que Mauro Gerez también había estado en la escena del crimen, por lo cual le imputaron su participación en ese homicidio y en otro crimen como instigador.