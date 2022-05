Qué trama se esconde tras la inspección judicial a la seccional 12ª

Fue una semana convulsionada alrededor de esa seccional y en la zona que en la que se unen los barrios Empalme Graneros y Ludueña. Primero fue el asesinato de Mauro Fleita, un joven de 28 años que recibió al menos 19 balazos cuando salía de la casa de su ex novia en Felipe Moré al 600 bis, una cuadra que es escenario del conflicto en cuestión y en la que en abril hubo otros dos homicidios y varias balaceras. El trasfondo de esa disputa es el que pone a Gerez de un lado y del otro a quienes manejan el narcomenudeo en esa cuadra bajo las órdenes de Fran Riquelme, preso en Coronda por la balacera contra Mariana Ortigala, testigo en el juicio contra el empresario narco Esteban Lindor Alvarado.

Mauro Fleita era músico en la iglesia evangelista de su padre, hacía changas de pintor y hasta hace un tiempo se había vinculado con una asociación civil de la zona, en la cual trabajaba con residuos electrónicos. Por ese motivo sus allegados aseguran que el joven fue asesinado por error. Mientras, lo que explican en Ludueña quienes conocen el trasfondo de este conflicto es que en la casa de su ex novia suelen parar los transeros que trabajan para Riquelme, y que incluso el mes pasado la joven fue baleada. En ese marco sostienen que los autores del crimen llegaron a acribillar a quien fuera que se asomara por ese lugar, y que Mauro Fleita tuvo la desgracia de estar arrancando su moto cuando los homicidas llegaron a bordo de una EcoSport roja y abrieron fuego.

Mauro Fleita tenía 28 años. Fue asesinado a balazos en Felipe Moré al 600 bis.

Los tiros resonaron tanto que fueron escuchados por policías del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona de San Gerónimo y Juan José Paso, a unos doscientos metros del lugar del hecho. Tras la llegada a la escena del crimen, y con el comentario de que los autores se movían en un vehículo rojo, otros móviles del CRE iniciaron la búsqueda que devino en una persecución y enfrentamiento que concluyó con tres jóvenes detenidos. Consigo llevaban tres armas de fuego: dos pistolas semiautomáticas y un subfusil semiautomático "Uzi", todas calibre 9 milímetros. Fueron identificados como Luis Andrés S., de 29 años; Kevin Fabián T., de 22; y Brian Leonel H., de 20, a quienes el fiscal Gastón Ávila imputó por homicidio calificado por concurso premeditado agravado por uso de arma de fuego; portación ilegítima de arma de fuego de guerra; atentado a la autoridad agravado por ser cometido a mano armada y encubrimiento agravado por ánimo de lucro, por lo cual quedaron presos por el plazo de ley.

Antes de esa audiencia hubo un episodio que puso el foco en la comisaría 12º: fue el martes, cuando familiares y amigos de Mauro Fleita se manifestaron en la puerta de la seccional. El jueves, en tanto, se realizó la inspección de la Agencia de Control Policial en la cual el fiscal Socca tomó copias del libro de guardia y de la nomina del personal, aunque no secuestró teléfonos ni hubo detenidos. El rumor que motivó el procedimiento era que Mauro Gerez había estado en la comisaría sin que la fiscalía fuera notificada.

Blindado

En la Justicia provincial Mauro Gerez tiene pedido de captura por una investigación vinculada a balaceras y extorsiones. En Ludueña aseguran que es quien controla la venta de droga en sus calles y se disputa el negocio con otros vendedores de la zona, como Fran Riquelme en el caso de los límites con Empalme Graneros. Para eso, indican, "tiene un ejército de pibitos que lo siguen y lo blindan".

En Ludueña, como en tantos otros barrios, ocurre que los jóvenes que con el tiempo se erigieron como "líderes" de bandas son conocidos por vecinos que los vieron crecer. Sobre Mauro Gerez indican que tiempo atrás "le robaba a los narcos y de repente empezó a vender y se fue uniendo con otros". En su historia aparecen un paso por el entonces Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar) y una condena en la Justicia provincial. Además en Ludueña aún se recuerda el asesinato de su primo, Jonatan Gerez, en cuya investigación -que llegó a la condena de cuatro personas- se asomó un conflicto por narcomenudeo.



Hoy en Ludueña dicen que el "ejército de pibitos" que tiene Gerez son chicos que viven cerca de donde él se crio y aunque hoy no se lo vea por el barrio continúa ejerciendo su mandato sobre ellos. "Estos pibes no son fisuras, les gusta andar en moto, empilcharse bien, salir a tirar tiros. P ero saben lo que hacen, no es por dos mangos. Son los que salen a apretar con las balaceras a la gente laburante", explicó a La Capital luego del crimen de Fleita una persona que conoce el contexto. "No sé en qué va a devenir todo esto, porque no son pibitos caídos del catre, son pibes que piensan en la hijaputez que van a hacer", agregó.

La 12ª en la mira

Luego del crimen de Mauro Fleita el nombre de Gerez se escuchó en Felipe Moré al 600 como "jefe" de quienes cometieron el homicidio y más tarde fueron detenidos. A la misma persona se la mencionó luego del asesinato de David Paredes, un hombre de 40 años que había llegado a esa cuadra a buscar a su hija a un cumpleaños y quedó en medio de un ataque a balazos de parte de personas que, según el MPA, se movían en un auto y una moto.

"Esa cuadra está llena de transeros de los Riquelme", aseguraron a La Capital vecinos de la zona. Ese sería el marco de esos dos crímenes y también del de Joel Bulnette, asesinado un día antes que David Paredes a pocos metros de ahí. Sobre esta persona sí está confirmado que se trataba de alguien cercano a Fran Riquelme y que los homicidas fueron a matarlo a él: lo persiguieron, le dispararon, lo acorralaron y lo remataron.

Después de ese crimen los vecinos de esa zona fueron muy claros al momento de involucrar a la comisaría 12ª en el conflicto que pone a Gerez de un lado y a Riquelme del otro, con los nombres de Los Monos y Alvarado de fondo. Sobre la seccional de Solís y Casilda dijeron: "Acá nadie quiere decir nada porque la misma policía te vende. Qué casualidad, pasan ellos, a la media hora vienen otros y tiran, después la policía no aparece".

Casquillos de balas tirados en el pavimento luego del homicidio de homicidio de Joel Bulnette

"La 12ª está corrompida, como toda la vida pero hoy más que nunca", dijo un vecino de esa cuadra. En ese marco, con el manejo de información propio de alguien que conoce demasiado los pormenores del conflicto, trajo a la memoria la balacera contra la comisaría 12º ocurrida en febrero pasado. "¿Por qué la tirotearon? porque cuando mataron a una gente de Gerez, como la policía no cumplió con el respaldo fueron y le balearon toda la comisaría". Horas antes de la balacera había sido asesinada Verónica Almada en su casa de Urquiza al 6000, a seis cuadras de la seccional, una vivienda a la que los vecinos identificaron como punto de venta de drogas.

Alrededor de la comisaría 12ª aparece también el nombre de "Larva" Fernández, quien semanas antes de ser asesinado había estado detenido en el marco de la investigación por ese atentado. Fernández recuperó la libertad al quedar desvinculado cuando las pericias balísticas sobre las armas secuestradas no coincidieron con las utilizadas en el ataque a la seccional. A casi dos meses de esa balacera y a tres semanas de quedar libre fue asesinado cuando estaba a bordo de su camioneta en Gorriti y Campbell.

"Le tenés que tener más miedo a la policía que a los sicarios. La policía vende los datos. Lo digo porque lo sé, no por hablar al pedo", opinó un vecino de la zona. A su vez se preguntó cuál es el nexo que une a los gatilleros con las armas de grueso calibre que portan: "Nosotros vemos a los pibes cómo se enfierran y andan por la calle armados. ¿De dónde sacan esas armas? Tienen metras con cargadores que tiran 50 tiros. Yo no me puedo comprar una amoladora y estos andan con esas pistolas que valen 300 lucas en la calle. ¿Quién se las da?".

En ese contexto se inscriben los episodios que se sucedieron en los últimos día en Ludueña y Empalme Graneros. Estos dos barrios, juntos con el limítrofe Larrea, acumulan 26 homicidios de los 125 que ocurrieron en el departamento Rosario en lo que va del año. Varios de ellos tienen, al menos en sus versiones de calle, vinculo con la disputa entre las facciones de Riquelme y Gerez. Ese conflicto sí está identificado por los investigadores, quienes a su vez indican que "arriba" están, respectivamente, los mandos de Alvarado y Los Monos.

Esa misma lectura se hizo en la calle con el mote de "guerra" para definir la disputa de intereses entre las estructuras de Alvarado y Los Monos. A su vez hubo quienes complejizaron, preguntándose por lo que hay más allá de los nombres más mencionados. "Yo a esa novela de Los Monos y Alvarado no me la creo, hay algo más groso. ¿Qué, no hay nadie más arriba de ellos? ¿O cómo es que estas personas ponen en vilo a la ciudad?", se preguntó un vecino de Ludueña desde el sentido común.