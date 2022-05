Tres homicidios en un mes en Felipe Moré al 600 bis, escenario de una disputa que tiene a dos barrios en vilo

Mauro Feliciano Fleita, de 28 años, fue asesinado a balazos la madrugada del domingo en Felipe Moré al 600 bis, la misma cuadra en la que en abril hubo dos crímenes similares con un día de diferencia. El contexto también es el mismo: una disputa con el trasfondo de la venta de drogas a baja escala que tiene como protagonistas en la calle a jóvenes que viven entre los barrios Ludueña y Empalme Graneros. Los allegados a la víctima aseguran que el chico no tenía ningún problema vinculado con esos conflictos que sí alcanzarían a la familia de su ex novia. Fleita salía de la casa de ella cuando fue acribillado a balazos por al menos tres jóvenes que llegaron al lugar en una camioneta y minutos después fueron detenidos tras una persecución y enfrentamiento con la policía.

Entre los vecinos de Felipe Moré al 600 y los allegados a la víctima que dialogaron con La Capital este lunes surgió otro dato: el ataque fue visto por agentes policiales que realizaban un operativo por calle Juan José Paso, a unos 30 metros de distancia, pero que se quedaron en el molde y solo dieron aviso al 911. Luego le dieron contexto al crimen: el chico salía de la casa de Nicol, su ex novia, cuando fue acribillado a balazos desde una Ford EcoSport roja que apenas frenó antes de que sus ocupantes gatillaran. En ese marco apareció un nombre por encima de los tres jóvenes detenidos: Mauro J., a quien personas que conocen el trasfondo de lo que sucede en esos sectores de Ludueña y Empalme Graneros ubican como alguien "blindado" y que tiene a su disposición a pibes del barrio para salir a tirar.

El único que estaba afuera

En el diálogo con los vecinos de Felipe Moré fueron apareciendo datos que condujeron hasta la familia Fleita. Primero dijeron que el joven vivía sobre pasaje Rafaela, a unas diez cuadras de donde lo habían matado. Allí, en una barriada que ya es parte de Ludueña, el apellido Fleita resonó entre los vecinos pero no por el homicidio de este lunes. Con solo un par de datos cayeron en la cuenta de que la víctima es hijo del pastor Policarpo Fleita, que tiene su iglesia en la zona norte pero muchos feligreses en Ludueña.

Los conocidos del pastor Fleita indicaron que parte de su familia tiene domicilio en pasaje Rafaela al 6000, detrás de la comisaría 12ª. Así fue entonces que se dio con Soledad, prima de la víctima, quien contó que el chico asesinado hacía changas de pintor y que no tenía nada que ver con el contexto narco. Que había días en lo que vivía en esa casa de Ludueña, para turnarse con ella en el cuidado de la abuela de 87 años, y otros días iba a la casa de su padre en la zona norte.

A plena madrugada de este lunes Soledad recibió un llamado a su celular. Cuando vio que era un amigo de su primo no lo atendió, supuso que se había equivocado. Pero después la noticia le llegó por otro lado: Mauro había sido asesinado a tiros. Luego pudo reconstruir que el joven había ido a comer a la casa de aquel amigo y después pasó por la casa de su ex novia en Felipe Moré al 600 bis. Ahí fue cuando, cerca de la 1 del lunes, se aprontaba a retirarse cuando fue sorprendido por una ráfaga de balazos que lo mató en el acto.

La violencia callejera, y sus distintas formas de contarla, impacta de distintas maneras en la vida de los ciudadanos. Una de ellas es la lectura que se hace en la calle sobre lo que pasa, donde suele predominar aquel prejuicio que reduce la problemática al "se matan entre ellos". Sobre esa base es que aparecen cada vez más seguido explicaciones como la de Soledad: "Yo veo las noticias y siempre aparecen los familiares de la gente a la que matan diciendo que los pibes no eran malos. Yo te puedo asegurar que Mauro tenía un corazón de oro". Como si la familia tuviera que salir a limpiar el nombre de la víctima por la manera abrupta en la que esa vida llegó a su fin.

Durante tres años, hasta hace un tiempo, Mauro había participado de la Planta de Gestión de Residuos Electrónicos, un proyecto de la Asociación Civil Nodo Tau que con el convenio de programas provinciales trabaja en la capacitación de jóvenes. Desde esa institución contaron que este lunes sus ex compañeros estaban consternados, que dedicaron las horas de la mañana a hablar sobre lo que está pasando en los barrios con los chicos y chicas que caen de un lado y del otro del complejo entramado de la violencia. Un terreno en el cual los nombres de chicos conocidos aparecen como víctimas y victimarios. "Estamos desolados, no se puede entender cómo están pasando estas cosas", resumió un referente de ese espacio.

Tres homicidios en la cuadra

"Nombren a Mauro J., ese es el que manda a tirar tiros, el que manda a todos los gatilleros. La policía lo sabe bien", dijo a este diario un hombre que pidió por favor que no se publicara su identidad. Incluso agregó que testigos del hecho dijeron haber visto a esa persona al volante de la EcoSport desde la cual partieron los disparos que acabaron con la vida de Fleita.

"Estos son los J., de allá atrás de Solís, al lado de la comisaría 12ª. Esos hijos de puta tiran tiros a todo el mundo. La otra vez pasaron a los tiros y mataron al señor que esperaba a la hija", agregó el vecino. Se refería al asesinato de David Paredes, el hombre de 40 años que el 21 de abril pasado fue asesinado en esa misma cuadra, en la puerta de una casa a la que había llegado en moto a buscar a su hija de 16 años a un cumpleaños. La víctima, que trabajaba en el servicio de mantenimiento de una escuela, quedó en el medio de una ráfaga de balazos que partieron desde motos en movimiento y que los testigos aseguraron que se extendió durante toda la cuadra, dejando varias casas y vehículos perforados por los disparos.

Todo ocurrió un día después de que a pocos metros de distancia de ahí fuera asesinado Joel Bulnette, de 31 años, luego ser emboscado por los homicidas que se movían en una camioneta. El día siguiente a estos hechos un móvil policial se apostó a custodiar la zona en el mismo lugar donde la madrugada de este lunes fue asesinado Mauro Fleita: los vecinos dijeron que estuvieron un día y no volvieron más.

A Bulnette en el barrio lo sindicaron como hombre de Fran Riquelme, un joven que está preso por el ataque a balazos contra Mariana Ortigala, testigo del juicio a Esteban Alvarado. En ese marco, una disputa entre distintas facciones que operan la venta de drogas a baja escala en la zona, se explicaría esta saga violenta que ya dejó tres muertos en un mes y varias balaceras. "Esto es así: allá a dos cuadras hay un búnker, que no es un búnker tampoco, es que ponen a alguien a vender para los Riquelme", dijo un vecino de la cuadra en referencia a uno de los protagonistas de este entramado complejo que pone a personas a gatillar en la calle en nombre de otras. Del otro lado aparece el nombre de Mauro J., con más peso en la zona de Ludueña.

Se trata de dos nombres conocidos en Ludueña y Empalme Graneros, pero por sobre ellos aparecen otros dos apellidos. "La guerra viene a ser entre los Alvarado y los Cantero, eso es lo que se escucha acá", dijo el vecino. Otra persona, conocedora de algunos pormenores y también de los protagonistas de lo que pasa en estas calles, relativizó esa lectura: "Yo a esa novela de Los Monos y Alvarado no me la creo, hay algo más groso. ¿Qué, no hay nadie más arriba de ellos? ¿O cómo es que estas personas ponen en vilo a la ciudad? ¿Qué hacen el poder político y judicial?".

"Saben lo que hacen"

Mucha gente del barrio sabe quiénes son los muertos, pero también quiénes son los que matan o salen a tirar. Tal es el caso de Luis Andrés S., de 29 años; de Kevin Fabián T., de 22; y de Brian Leonel H., de 20 años, los demorados luego del crimen de Fleita. En la Ecosport en la que fueron aprehendidos después de tirotearse con la policía llevaban dos pistolas 9 milímetros y una ametralladora FMK3 con silenciador y unos 70 cartuchos de 9 milímetros intactos y algunas vainas servidas.

Sobre estos tres jóvenes distintas personas aseguraron que responden al nombrado Mauro J. "Son sicarios de Mauro. Tiene un ejército de pibes que lo siguen y lo blindan", contó un hombre que como vecino del barrio los vio crecer.

"Estos pibes no son fisuras, les gusta andar en moto, empilcharse bien, salir a tirar tiros. Pero saben lo que hacen, no es por dos mangos. Son los que salen a apretar con las balaceras a la gente laburante. No sé en qué va a devenir todo esto, porque no son pibitos caídos del catre, son pibes que piensan en la hijaputez que van a hacer", agregó.