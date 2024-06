Amenazas a Di María: acusaron al pistolero que baleó la estación de servicio

Si bien hay detalles que se preservan para no entorpecer la investigación, que continúa su curso y tiene al menos un prófugo, se descartaron dos cuestiones de interés. La intimidación pública que menciona a Fideo Di María no tiene que ver con una guerra entre barrabravas futboleras. Y tampoco por un enfrentamiento entre bandas, aunque algunos de los mandos superiores pudieran encabezar cartelera entre los hampones rosarinos.

Marcos hizo uso de su derecho de hablar. Se adjudicó el robo y el hurto de los rodados, pero dijo que a la moto Keller 110 roja la vendió. "Lo de la moto me la mandé yo, pero después la vendí a unos locos del barrio que venden droga", dijo. Y fue más allá: le aportó a la fiscalía a quiénes se la había vendido, sin dar nombres —que dijo no recordar—, pero hizo un croquis con la ubicación geográfica del punto de venta en los límites de Rosario y Cabín 9. "Con lo de la estación de servicio yo no tengo nada que ver", explicó.