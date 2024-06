Detuvieron al gatillero que baleó una estación de servicios para intimidar a Fideo Di María

¿En que se basan para llevarlo a audiencia acusatoria? Según explicó el fiscal Franco Carbone, en una huella que pudo obtenerse de la moto Keller 110 roja que los atacantes dejaron abandonada en Flammarion y las vías, a nueve cuadras de la escena del ataque. "No tenemos dudas. Además tenemos testimonios y un llamado al 911 que aportan la descripción de la persona que ahora se encuentra detenida", explicó el fiscal.

También contaron que Marcos S. fue detenido este viernes a media mañana en las inmediaciones de la escuela Nº 1.396 "Santa Lucía", pasaje 1.716 y Bemporat, "en vía pública". La detención se realizó luego que se efectivizaran ocho allanamientos sobre el entorno del principal sospechoso del ataque.

Los fiscales también precisaron que se secuestró un arma calibre 9 milímetros "que será peritada para establecer si se utilizó en el ataque a la estación de servicios de Oroño y Lamadrid", pero que "sabemos que al menos se usó en un hecho del año pasado”, aseguró Carbone.

El detenido tiene antecedentes por robo y un hermano privado de la libertad en la cárcel de Piñero. "Se está trabajando sobre los vínculos de ese hermano detenido", explicaron los acusadores. "Se está trabajando sobre un hecho de abuso de armas de 2022 en el que se usó un arma calibre 9 milímetros y que ya es estaba investigando", dijeron. Será llevado a audiencia imputativa la próxima semana en el Centro de Justicia Penal. Aún resta dar con la persona que manejaba la Keller 110 roja que había sido robada el domingo pasado en Uriarte 7800, en barrio Los Hornitos, a unas 15 cuadras del epicentro de los allanamientos contra el gatillero de la estación.

image.jpg El bar de la estación de servicios de Oroño y Lamadrid recibió al menos cuatro impactos calibre 9 milímetros. Foto: Celina Mutti Lovera.

Los allanamientos previos a la detención se realizaron en los barrios de Santa Lucía, La Palmera y Godoy, un territorio que está dominado en grandes términos por dos franquicias delictivas: la de Claudio "Morocho" Mansilla y Pablo Nicolás Caminos. El primero es cercano a los intereses de Esteban Lindor Alvarado y el segundo gestiona una franquicia de la banda de Los Monos.

Consultados los fiscales respecto a si de la pesquisa surgía alguna vinculación entre la vandalización del mural de Fideo en el club El Torito el martes por la noche y el ataque a la estación de servicios el 24 horas más tarde, Carbone y Rébola se mostraron cautos. "Por el momento no hay vinculación, pero no se descarta nada", indicaron. "Se sigue trabajando sobre una cantidad enorme de filmaciones de cámaras de videovigilancia. Hay medidas en curso", expusieron.

Intimidaciones

La última intimidación sobre Fideo Di María se dio este miércoles, alrededor de las 21.45, y duró 15 segundos. En ese lapso dos hombres en moto pasaron por el playón de la estación de servicios de Oroño y Lamadrid y dispararon contra el bar. No hubo heridos. Dejaron una nota en la que hacía foco en Fideo: "Te estamos esperando Di María. Los Rosarinos". Esta rúbrica está ligada a gente que trabajaba para la banda de Esteban Alvarado y sus franquicias.

Esta firma criminal apareció en banderas colgadas, con mensajes amenazantes, en puentes en vía pública como así también en la saga de 23 autos incendiados, entre el 27 de abril y el 12 de mayo, y por la que fue acusada Leila Schmitt, pareja de Alan Funes, como una de las presuntas organizadoras de los atentados y las intimidaciones.

Cuarenta y cinco minutos más tarde un llamado a la central del 911 alertó que en Flammarion y las vías (a la altura del cruce con Uriburu, a unas nueve cuadras de la estación baleada) habían dejado una moto Keller 110 roja que tenía pedido de captura por haber sido robada. "Tenemos entre las pruebas una huella en la moto abandonada a escasas cuadras del lugar. También contamos con testimonios y un llamado al 911 que aportan la descripción de la persona que ahora tenemos detenida", explicó en conferencia de prensa el fiscal Carbone.

Además de la vandalización del mural en El Torito y el ataque contra la estación de servicios, la familia Di María ya había sido intimidada la madrugada del 25 de marzo pasado cuando un hombre y una mujer llegaron en un Renault Megane gris al barrio cerrado Funes Hills Miraflores y arrojaron un paquete con una advertencia. "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", decía la amenaza que fue acompañada con al menos cuatro detonaciones al aire.

Por este hecho fueron detenidos el transero Pablo Acotto, de 35 años, y su prima Sara Gutiérrez, de 23. El fiscal Pablo Socca los acusó por los delitos de amenazas calificadas, intimidación pública y portación de arma. En síntesis, el fiscal entendió que buscaban "infundir temor y generar conmoción en la población" con las amenazas al futbolista.