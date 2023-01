A un mes de su muerte, la familia de Candelaria pide que la Justicia no los abandone

Se cumple un mes del fallecimiento de Candelaria, la nena de apenas cinco años que murió víctima de una bala perdida en pleno festejo de Navidad en su casa de barrio Alvear, caso por el cual no hay detenidos ni mayores avances en la investigación. Es por eso que la familia de la pequeña le pidió a la Fiscalía y la policía que no los abandone en un caso complicado, puesto que por el momento no hay detenidos. "Sabemos que es complicado, pero si damos un poco cada uno podemos dar con el culpable", clamó Micaela, su mamá, en el marco de una misa que realizaron este miércoles por la noche en la parroquia San Cayetano, donde Cande fue bautizada.