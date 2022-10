A un año del crimen de Joaquín Pérez, el caso sigue sin pistas sobre los atacantes

Este miércoles se cumplirá un año del crimen de Joaquín Pérez, el arquitecto de 34 años al que balearon en la puerta de una cochera de Arroyito para robarle el auto. Un caso por el que hubo marchas de vecinos y el gobierno ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien aportara información. De cara al primer aniversario, para el que no está prevista una nueva movilización, la Fiscalía rosarina dio a conocer cuáles fueron la medidas y pericias practicadas en la investigación del crimen, aún no aclarado. Con algunos demorados que no llegaron a ser acusados porque los cotejos dactilares y de ADN resultaron negativos, quedan pendientes nuevos estudios balísticos, de rastros y sobre las filmaciones del hecho.