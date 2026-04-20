Timbúes inauguró su Centro de Habilitación de Conductores

La nueva dependencia permitirá a los vecinos de Timbúes realizar el trámite de la licencia de conducir en la localidad y fortalece las políticas de seguridad vial

El flamante espacio permitirá realizar el trámite de la licencia de conducir sin salir de la localidad.

El gobierno de Timbúes inauguró este viernes el Centro de Habilitación de Conductores, un nuevo espacio que permitirá a los vecinos y vecinas gestionar la licencia de conducir sin necesidad de trasladarse a otras localidades, en el marco de una jornada considerada clave para la gestión comunal.

El acto contó con la participación de autoridades provinciales y comunales. Estuvieron presentes el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres; el director provincial de Sistemas Técnicos y Administrativos, Roberto Bruera, junto a su equipo; el presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza, y miembros de la comisión comunal. También asistieron representantes de localidades vecinas, instituciones intermedias, el personal del flamante centro y vecinos de la comunidad.

La puesta en marcha del Centro de Habilitación de Conductores representa un avance significativo no solo desde el punto de vista de la comodidad administrativa para los ciudadanos, sino también en materia de seguridad vial, al contar con infraestructura adecuada y personal capacitado para la evaluación y emisión de licencias.

Durante el acto, Carlos Torres destacó el trabajo conjunto que permitió concretar el proyecto y subrayó la importancia de la formación al momento de conducir. Señaló que la licencia debe obtenerse a partir del estudio y la preparación, y remarcó la responsabilidad compartida entre el Estado provincial y los gobiernos locales para reducir los siniestros viales y la cantidad de víctimas fatales.

Por su parte, el presidente comunal Antonio Fiorenza definió la apertura del centro como “un orgullo de la gestión”, al valorar tanto la calidad edilicia como el equipo de trabajo que estará a cargo de las evaluaciones. En ese sentido, sostuvo que la licencia de conducir es una herramienta vinculada directamente al cuidado de la vida y apeló a la responsabilidad individual y colectiva al momento de estar al volante.

Servicios en Timbúes

Desde la comuna también resaltaron el trabajo articulado con organismos provinciales y nacionales, que hizo posible la realización del centro, y lo consideraron un paso importante en la consolidación de servicios públicos y en el fortalecimiento de las políticas de seguridad vial en Timbúes y la región.

Fiorenza, finalmente, agradeció el acompañamiento del personal comunal y de la Comisión Comunal, y afirmó que Timbúes continúa creciendo con una mirada comprometida hacia su presente y su futuro.

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