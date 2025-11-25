La Capital | Ovación | Conmebol

Se viene el libro "Cuando ganamos la Conmebol", un recordatorio de lujo para el mundo Central

Cuenta con la autoría Santiago Grandi y su lanzamiento será la próxima semana. Tendrá entrevistas exclusivas y "crónicas de una epopeya canaya"

25 de noviembre 2025 · 19:05hs
La portada del libro Cuando ganamos la Conmebol

La portada del libro "Cuando ganamos la Conmebol", con autoría de Santiago Grandi.

Este 19 de diciembre se cumplen 30 años del título que logró Central en la Copa Conmebol, su primera y única conquista internacional. A propósito de este hito, el periodista Santiago Grandi lanzará el libro “Cuando ganamos la Conmebol”, que contiene “cónicas de una epopeya canaya”.

El libro tiene de 192 páginas y estará a la venta a partir de la próxima semana. En sus páginas contará con muchas entrevistas y estará acompañado de un anexo de imágenes.

Entre esas entrevistas exclusivas están los testimonios de muchos de los jugadores que formaron parte de aquel equipo y también integrantes de la comisión directiva que estaba a cargo de la institución. Contará con un prólogo de Gonzalo Belloso, actual presidente de la institución. Es editado por la editorial Homo Sapiens.

De estirpe canalla

Plante
El equipo de Central que salió a jugar la revancha ante Mineiro y que logró la hazaña en la Conmebol 95.

El equipo de Central que salió a jugar la revancha ante Mineiro y que logró la hazaña en la Conmebol 95.

Tendrá la palabra de familiares del Negro Omar Arnaldo Palma y del expresidente Víctor Vesco. También escritos de Omar Palma, Ángel Tulio Zof, Pablo “Vitamina” Sánchez, el periodista rosarino Reynaldo Sietecase, Héctor Cardozo, el Colo Vázquez, Franco Luciani y Aldo Pedro Poy, entre otros.

Según argumentó el autor, “este libro es una carta de amor para Central y el repaso por uno de los capítulos más gloriosos de la historia de un club pionero y excepcional”.

>>Leer más: Central fue un número uno todo el año con copa incluida, pero perdió el brillo final

Grandi y su recorrido

Santiago Grandi es un escritor y periodista rosarino. Entre 2007 y 2022 condujo y produjo el programa de FM Red TL 105.5 Está en vos (El arte de hacer barullo), declarado de Interés Provincial por la Cámara de Diputados de Santa Fe. Publicó el libro 25. Aquí y ahora. Lo sustentable, lo insostenible y las tres yapas, la trilogía de ensayos: (Tal vez) Nos lavaron el cerebro. (Quizás) Tenemos la solución, Súmmum Sampler (La domesticación de lo posible), y Epocalipsis Now. Pandemia, Liberación o Barbarie, y Generación Trascendencia. Testimonios de una revolución, la única guía definitiva dedicada a la trayectoria completa de aquella camada de jugadores.

Gordillo

Vive en Cañada Rosquín, donde dirige la emisora radial Juventud FM y el Canal 2. Es creador del ciclo “Charlas que nos unen”, encuentros abiertos para toda la comunidad dedicados a apreciar el valor de los clubes y el deporte como factores de unión comunitaria.

Este 2025 se cumplirán 30 años de aquella conquista por parte de Central, que fue catalogada como una de las más trascendentes de la historia por la forma en la que se dio.

Colo

Aquella gesta de Central

Es que el Canalla había perdido 4 a 0 el partido de ida en Brasil contra Atlético Mineiro, pero en la revancha logró emparejar el resultado con aquellos recordados goles de Rubén Da Silva, Horacio Carbonari, en dos ocasiones, y Martín Cardetti.

En la definición por penales, el equipo conducido por don Ángel Zof se impuso por penales logrando de esa forma el primer título internacional en su historia y “el primero ganado por un equipo argentino por fuera de Buenos Aires”.

Noticias relacionadas
Los del Fuego, el grupo de cumbia santafesina que estará en la final de la Copa Sudamericana

En la final de la Copa Sudamericana tocará una banda de cumbia santafesina

Central Córdoba. Omar Vicente irá junto a Julio Leidi en la lista del oficialismo, el 14 de diciembre.   

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

Javier Frana, el entrenador del equipo argentino de Copa Davis.

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

Los hinchas de Newells despidieron con honores a Maradona hace cinco años.

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Lo último

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Renunció Javier Cardini, otro funcionario de Economía tocado por el caso Andis

Renunció Javier Cardini, otro funcionario de Economía tocado por el caso Andis

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre

Movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género

Fue en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hubo fuertes reclamos al gobierno de Javier Milei
Movilización en el centro rosarino: mujeres marcharon contra la violencia de género
La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas
Policiales

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Newells debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's debe 30 millones de dólares, según un informe de la comisión fiscalizadora

Arranca el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivo
Policiales

Arranca el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivo

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: Es un soberbio
Ovación

Fantino destrozó a Verón en la polémica con la AFA: "Es un soberbio"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Salvador Trapani necesita un medicamento pero Iapos demora la entrega

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Choque en cadena en el ingreso a Rosario por la autopista a Córdoba

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Por la presidencia de Newells: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Por la presidencia de Newell's: 3  candidatos listos, uno espera la Justicia y chance de un quinto

Ovación
En recuerdo de la epopeya canalla: publican Cuando ganamos la Conmebol
Ovación

En recuerdo de la "epopeya canalla": publican "Cuando ganamos la Conmebol"

En recuerdo de la epopeya canalla: publican Cuando ganamos la Conmebol

En recuerdo de la "epopeya canalla": publican "Cuando ganamos la Conmebol"

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

Copa Davis: la llave que le tocó a Argentina en los Qualifiers 2026

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

A cinco años de la muerte de Maradona: un solo equipo de los que jugó Diego no lo recordó

Policiales
La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

Por María Laura Cicerchia

Policiales

La tragedia de los hermanos R. R.: un muerto, otro herido y el acusado bajo pericia psiquiátrica

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

El 16 % de detenidos en Servicios Penitenciario Federales son extranjeros

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Estafas millonarias: prisión preventiva confirmada para dos financistas

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

Caso Ivana Garcilazo: postergan la última jornada de la audiencia preliminar

La Ciudad
El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en en Rosario: cuándo llega la lluvia a la ciudad

Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita

Maltrato animal en Rosario: rescataron a un perro atado y enfermo en Villa Manuelita

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

El autolavados de perros crece y promete cambiar la forma de bañar mascotas

Los organismos musicales municipales homenajean a Piazzolla en El Círculo

Los organismos musicales municipales homenajean a Piazzolla en El Círculo

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos
Policiales

Le patearon la grúa en un control de alcoholemia y sacó un arma: todos presos

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico
La Ciudad

Desde Aguas Santafesinas afirman que en Rosario no hay riesgo de arsénico

Rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos

Por Facundo Borrego
Economía

Rosca por el presupuesto de Santa Fe: ministros a Diputados y reclamos

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Crece la tendencia de alquilar trajes para graduaciones y casamientos

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel
Salud

Ya está disponible la vacuna argentina contra el cáncer de piel

Entre cuerdas y letras cierra el año con una gala solidaria en La Comedia
La Ciudad

"Entre cuerdas y letras" cierra el año con una gala solidaria en La Comedia

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado
Policiales

Inquietud en la familia de Ivana Garcilazo por estudio psicológico a un acusado

Volcó un micro y murieron dos personas que iban a un congreso con Kicillof
Información General

Volcó un micro y murieron dos personas que iban a un congreso con Kicillof

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera
La Ciudad

Fin de semana largo: en Santa Fe hubo un 75 % de ocupación hotelera

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes caluroso antes de un miércoles casi veraniego

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?
La Ciudad

¿Cuánto falta para el próximo feriado y último finde largo de 2025?

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras
La Ciudad

A correr bandeja en mano: se viene la carrera de mozos y camareras

Medios e influencers libertarios festejaron la derrota de Central
ovacion

Medios e influencers libertarios festejaron la derrota de Central

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito
Zoom

La Sole se reencontró con su primer novio mientras recorría Arequito

El gurú rosarino del blue reveló la joyita en la que aconseja invertir ahora
Economía

El gurú rosarino del blue reveló la "joyita" en la que aconseja invertir ahora

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace 9 años en Santa Fe
Policiales

Condenan a un policía por encubrir un asesinato a tiros de hace 9 años en Santa Fe

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada
Policiales

Se registraron ataques a tiros, agresiones familiares y una joven apuñalada

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes
Ovación

Continúa la novela del pasillo de espaldas en el Gigante: la AFA pide explicaciones a Estudiantes

Newells: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un técnico que es visto con buenos ojos por la mayoría de los candidatos

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida
Información General

Denuncian posible red de explotación sexual detrás de la policía suspendida