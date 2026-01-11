La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional masculina
La Federación Internacional de Voleibol lo consideró entre los 25 mejores jugadores del mundo del siglo XX. En la actualidad es técnico de un conjunto de Salta
11 de enero 2026·16:04hs
Normal 3 debutó en la Liga Nacional masculina de vóley este sábado por la noche, en el club Calzada, donde hizo de local. El comienzo del conjunto que conduce Jonatan Vivona fue auspicioso. Derrotó a Infernales Vóley de Salta por 3 a 0 (25/16, 25/16 y 25/22), en partido correspondiente a la zona B.
El conjunto rosarino volverá a presentarse en este primer fin de semana de la liga, a las 19, también en Calzada. Jugará frente a Ateneo Mariano Moreno de Catamarca. Su oponente perdió el sábado, de visitante, con otro conjunto rosarino, Sonder, por 3 a 0 (25/15, 25/17 y 25/14).
Sonder entrará en acción también este domingo, a las 19, con Infernales, que tiene de entrenador a una leyenda del vóley argentino, considerado entre los 25 mejores jugadores del mundo del siglo XX por la Federación Internacional de Voleibol.
Por dos décadas en la selección de vóley
La legendaria figura, capitán de la selección argentina de vóley, es Marcos Milinkovic. En la actualidad conduce a Infernales, nombre que adoptó el club de los históricos soldados gauchos de Martín Miguel de Güemes.
Milinkovic se encuentra al frente del conjunto de Infernales desde 2024. Su figura concita la atención de todos los lugares donde se presenta su equipo. Es que se trata de un exjugador que fue emblema de la selección nacional durante 18 años, entre 1990 y 2008.
Desde su posición de opuesto, es considerado uno de los atacantes más importantes de la historia del vóley mundial.
Las máximas distinciones
Entre otros logros personales, fue elegido el mejor jugador del Mundial de Argentina 2002 y el mejor voleibolista de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. En esos Juegos, la selección argentina obtuvo un destacado cuarto puesto.
Sonder se medirá contra el conjunto de Milinkovic, como un día antes lo hizo Normal 3. Por un grupo que también tiene a Citta de Villa Constitución, que al igual que los otros dos representa a la Asociación de Vóleibol de Rosario.
Citta debutó el sábado con una derrota frente a Ferro por 3 a 2 (27/25, 25/15, 17/25, 20/25 y 15/12) y este domingo, a las 19, se cruzará con Estudiantes de La Plata. Ambos compromisos en condición de visitante.
