Vóley: con Sonder, Normal 3 y Citta, arranca la Liga Nacional masculina

Este sábado, por la de la Liga Nacional de Voleibol Masculina, Sonder recibe a Ateneo y Normal 3 a Infernales Vóley en el televisado

Sonder y Normal 3, dos de los mejores equipos de vóley de la ciudad, representarán a la Cuna de la Bandera en la Liga Nacional de Vóley Masculino. Ambos jugarán en la Zona B.

Con cambio en su formato, con la disputa de dos encuentros a puro vóley , comenzó este viernes otra gran temporada de la Liga Nacional de Voleibol Masculina Copa Lusqtoff, que tendrá 16 clubes participantes con presencia de equipos de Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

Representando a la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) estarán Normal 3, Sonder y Citta, de Villa Constitución, que harán su primera presentación este sábado.

La última edición tuvo una fase inicial con todos los equipos en Paraná durante 10 días para definir los mejores de cara a la fase de Play Off y Permanencia. La Liga 2026, en cambio, se jugará íntegramente con localías. Durante la fase regular, se enfrentarán todos contra todos en formato ida y vuelta. Los mejores cuatro equipos de cada zona, avanzarán a Play Off. Mientras que, los equipos restantes, jugarán por la Permanencia.

En la Zona A jugarán Libertad de San Jerónimo, Villa Dora, Atlético Echagüe Club, Paraná Rowing, U.V.T de San Juan, Obras San Juan, La Calera Córdoba y Lafinur San Luis. La Zona B, donde jugarán los equipos de la AVR, está compuesta por Sonder, Normal 3, Citta, Gimnasia y Esgrima Santa Fe, Infernales Vóley, Ateneo Catamarca, Ferro Carril Oeste y Estudiantes de La Plata.

La primera fecha de la Liga Nacional

En la primera fecha habrá juego en la Zona A en Córdoba, San Luis y Paraná, mientras que la Zona B hará escala en Buenos Aires y Rosario.

Lafinur y La Calera hicieron su debut como locales el viernes por la noche jornada en la que al cierre de esta edición recibieron a Libertad de San Jerónimo y Villa Dora respectivamente.

El sábado, en tanto, se medirán Ferro Carril Oeste v. Citta, Estudiantes de La Plata v. Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Echagüe v. Unión Vecinal de Trinidad y Rowing v. Obras de San Juan. En Rosario, Sonder recibirá a Ateneo y Normal 3 a Infernales Vóley. Precisamente este encuentro, que comenzará a las 21 en el Club Calzada, será el primer televisado de la presente LNVM e irá por la señal DeporTV.

Los partidos del domingo

La actividad del primer fin de semana finalizará el domingo desde las 19 horas con el siguiente programa de partidos: Lanifur v. Villa Dora, La Calera v. Libertad, Estudiantes de La Plata v. Citta, Ferro Carril Oeste v. Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Rowing v. Unión Vecinal de Trinidad, Echagüe v. Obras de San Juan. También en Rosario, Normal 3 recibirá a Ateneo en Calzada, mientras que en La Fábrica, Sonder hará lo propio con Infernales Vóley.

Los planteles rosarinos

Los planteles confirmados de los equipos de la AVR que disputarán este certamen son:

Sonder: Michele Verasio, Lautaro Cimarelli, Mirko Marzi, Juan De Cerchio, Tomás Carrizo Tomás Omarini, Julián Perroud, Manuel Vilches, Juan Cruz Ramírez, Emanuel Galasi, Luciano Arrueta, Matías Díaz, Augusto Forti, Ivo Osatinsky y Tiziano Duri. Staff: Sebastián Brajkovic, Enzo Bertola, Sofía Medina y Sebastián Parolin, Carolina Rodríguez, María Corina Lago y Guido Romanutti.

Normal 3: Mateo Ancilletta, Juan Cruz Baldellou, Agustín Boeri, Tomás Bruzzo, Nazir Couselo, Lautaro Crivellari Venturini, Simón Cuevas, Rodrigo García Tomasín, Martín Hribar, Juan Ignacio Lovisolo, Benicio Lozano, Tomás Milidoni, Hilario Nevillo, Iván Pavón,Valentino Rivero, Emiliano Romero, Gino Rossi, Francisco Saravia, Giuliano Sola y Felipe Vivalda. Staff: Jonatan Divona, Ernesto Viale, Matías Fernández, Octavio Heir, Julián Welschen, Ignacio Calabrese, Laura Tallano, Máximo Domínguez y Facundo Lugones.

Citta: Claudio Bueno Torres, Alvaro Ferrer Bessone, Hernán Palma, Nicolás Casas, Gonzalo Febre, Federico Cardillo Heisterborg, Diego Pellegrino, Elian Ricciardi, Juan Avallone, Matías Russo, Alejo Domínguez Miro, Santiago Sauro, Tobías Díaz, Mauricio Viller, Mariano Pandolfi, Juan Bonino, Franco Corsetti, Alvaro Domínguez Miro, Nicanor Bianco, Fausto Cerasso, Juan Cruz Sahilices, Ramiro Sisterna y Matías Rodríguez. Staff: Sabina Ramorini, Marcos Belardo, Sebastián Gómez Cavalieri, Daniel Pellegrino, Germán Mijoevich y Pablo Dell Elce.