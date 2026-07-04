Vóley de playa: los hermanos Capogrosso cayeron en cuartos de final

La dupla de rosarinos perdió en el prestigioso Elite16 de Gstaad frente a los brasileños Evandro y Arthur Lanci, cuarta pareja del ranking mundial

Nicolás y Tomás Capogrosso ratificaron que forman parte de la elite del vóley de playa.

Los hermanos rosarinos Tomás y Nicolás Capogrosso quedaron eliminados este sábado en los cuartos de final del Elite16 de Gstaad (Suiza), torneo del circuito internacional de vóley de playa que reúne a las 16 mejores parejas del mundo.

Los Capogrosso (dupla 12ª del ranking mundial) no pudieron superar a la pareja de los brasileños Evandro y Arthur Lanci (4). Perdieron por 21-15 y 21-19.

Las estadísticas del partido reflejan una diferencia en contra de los hermanos que fue uno de los factores determinantes en el resultado. Los Capogrosso registraron un solo bloqueo , mientras que los brasileños sumaron 5.

En el resto de las variables en relación a los puntos conseguidos, los números fueron equilibrados.

El camino hacia los cuartos de final

Los rosarinos finalizaron entre las ocho mejores parejas del torneo, tras superar la fase de grupos (2 victorias y una derrota) y los octavos de final con un triunfo sobre los estadounidenses Cody Caldwell y Chaim Schalk por 21-17 y 22-20.

Esta nueva presentación de los Capogrosso ratificó una vez más el prestigio que tienen a nivel internacional.

Nicolás y Tomás Capogrosso, máximos exponentes masculinos del país del vóley de playa

En este mismo torneo suizo, los hermanos le dieron pelea a los campeones mundiales y olímpicos, los suecos David Ahman y Jonatan Hellvig.

Los Capogrosso obligaron a la pareja sueca, número 2 del ranking mundial, jugar a un tie break antes de perder por 2 a 1 (21-19, 20-22 y 15-9).

Los antecedente de los Capogrosso

Nicolás Capogrosso tiene 31 años y fue olímpico en los Juegos de Tokio 2020 en compañía de Julián Azaad.

A partir de 2022 empezó a jugar junto a su hermano Tomás, de 23 años.

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A partir de los resultados conseguidos, participan de los torneos Elite16, que reúne a las 16 mejores parejas del mundo.

Los máximos logros de los hermanos en estos prestigiosos torneos fueron las medallas de plata en el Elite16 de Río Janeiro (Brasil) 2024 y en el Elite16 de Quintana Roo (México) 2025.