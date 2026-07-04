Cómo será la renovación de la plaza Florencio Sánchez, punto clave de barrio Martin

La Municipalidad inició los trabajos en la plaza de Mendoza y 1° de Mayo. Habrá nuevos juegos, veredas, iluminación LED y más sectores verdes

El render de las obras en la plaza Florencio Sánchez

La plaza Florencio Sánchez , ubicada en la esquina de Mendoza y 1° de Mayo , comenzó un proceso de renovación integral que busca modernizar uno de los espacios públicos de barrio Martin. La obra contempla nuevos sectores de juegos, más áreas verdes, renovación de veredas, iluminación LED y nuevo mobiliario urbano.

Desde la Municipalidad informaron que los trabajos ya están en marcha y advirtieron que habrá sectores del predio que permanecerán cerrados al público por razones de seguridad en el transcurso de la intervención.

El proyecto prevé una transformación completa del espacio verde con el objetivo de generar nuevos lugares de encuentro, descanso y recreación para los vecinos.

Entre las principales intervenciones, se destacan la construcción de un nuevo sector de juegos infantiles , más amplio y con mejores condiciones de seguridad, y la ampliación y reconstrucción de las veredas sobre calle Mendoza.

Según detallaron, también está prevista la incorporación de nuevos bancos y mobiliario urbano, instalación de iluminación LED y la creación de nuevos canteros y jardines para ampliar la superficie verde. Por último, se van a demoler las construcciones existentes sobre calle Mendoza y los pilares de ladrillo que forman parte del ingreso.

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Desde el municipio aclararon que se conservará el kiosco de diarios y revistas que funciona en la plaza y que todos los árboles existentes serán preservados durante la ejecución de la obra.

Mientras avance la remodelación, algunos sectores permanecerán vallados y no podrán ser utilizados por los vecinos. La Municipalidad pidió respetar las restricciones de acceso para evitar accidentes y permitir el desarrollo de las tareas previstas.

Un plan de renovación de espacios públicos

La intervención forma parte del programa de recuperación y puesta en valor de plazas impulsado por el municipio.

Actualmente también se ejecutan obras en las plazas De la Cooperación, De las Américas, Doctor Maiztegui, Ituzaingó y Ovidio Lagos, Del Aguaribay, Sicilia y en Parque Norte.

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Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es mejorar los espacios públicos para ofrecer más lugares de encuentro, recreación y descanso en distintos barrios de Rosario.