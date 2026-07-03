Cuándo juega la selección argentina los octavos de final del Mundial 2026: día, horario, sede y TV

La Scaloneta sigue a paso firme en la Copa del Mundo, eliminó a Cabo Verde y ahora le toca enfrentar a Egipto, que viene de dejar afuera a Australia por penales

Messi ya abrió el partido y festeja un nuevo triunfo de la selección argentina junto a Nahuel Molina y a Lautaro Martínez.

La selección argentina despachó a Cabo Verde por 3 a 2 y ya piensa en su próximo rival de la fase de eliminación directa del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Egipto por los octavos de final , con la misión de defender el título obtenido en Qatar 2022.

La albiceleste ganó su grupo con puntaje ideal y en los 16avos dejó en el camino a Cabo Verde, el equipo revelación del certamen. Por su parte, los egipcios pasaron a la fase final tras quedar segundos en el Grupo G y ya en 16avos, eliminaron a Australia por penales luego de empatar 1 a 1 en los 120 minutos previos.

Argentina terminó primera en el Grupo J con nueve puntos sobre nueve posibles. La Scaloneta derrotó 3-0 a Argelia en el debut, luego venció 2-0 a Austria y cerró la fase de grupos con un triunfo por 3-1 frente a Jordania. Ya en 16avos de final, Cabo Verde representó una incógnita para todo el mundo futbolero por ser una de las sorpresas del Mundial, pero un golazo de Lionel Messi contribuyó a destrabar el partido, que finalizó 3 a 2 en favor del seleccionado argentino.

Del otro lado, Egipto viene de hacer un desgaste extra frente a Australia y, a su vez, pasó con lo justo su zona gracias a un gol anulado a Irán en el último minuto del último partido de la fase de grupos , algo que hubiese significado un cambio rotundo en las clasificaciones. Los egipcios compartieron el Grupo G con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

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En 16avos, dejaron en el camino a Australia. Tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios y no poder quebrar el marcador en los dos tiempos suplementarios, africanos y oceánicos fueron a los penales.

En esa instancia, Egipto ganó por 4 a 2 a Australia y se metió en los octavos de final del Mundial 2026. La selección del norte de África consiguió así una clasificación histórica, ya que en 1990 y 2018 no pasó la fase clasificatoria. La última vez que había logrado quedar entre los mejores 16 mejores de una Copa del Mundo fue en el Mundial de Italia 1934.

Cuándo juega Argentina frente a Egipto por el Mundial 2026

El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final se jugará el próximo martes 7 de julio.

El encuentro comenzará a las 13 (hora argentina) y se disputará en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

El encuentro podrá verse en vivo por: Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.