Vacaciones con ciencia y juego: Aguas Santafesinas ofrece actividades para toda la familia

Durante las vacaciones de invierno, Aguas Santafesinas SA (Assa) volverá a abrir las puertas de sus plantas potabilizadoras con una propuesta recreativa y educativa para disfrutar en familia. A través del programa Aguas Educa , niños, niñas y adultos podrán conocer el recorrido que realiza el agua desde el río hasta la canilla de sus hogares, participando de una experiencia interactiva inspirada en el Mundial 2026 .

La actividad propone que los participantes completen un “fixture” a medida que avanzan por las distintas etapas del proceso de potabilización, superando desafíos hasta conquistar “La Copa del Agua” , una forma lúdica de aprender sobre el valor del agua potable y el trabajo necesario para producirla.

La iniciativa está destinada a familias, grupos de amigos e instituciones. Además del recorrido guiado, quienes asistan podrán disfrutar de los espacios verdes de la planta , por lo que se recomienda llevar equipo de mate y reposeras para compartir una jornada al aire libre.

La participación en las actividades de las vacaciones de invierno es libre y gratuita. Sin embargo, requiere inscripción previa.

Foto: Assa.

Para conocer la instalaciones en Echeverría 602 bis es preciso anotarse a través de la línea de Whatsapp 341 685-4398. El complejo tiene los siguientes turnos disponibles:

Miércoles 8 de julio: 11.00 y 15.00

Lunes 13 de julio: 11.00

Martes 14 de julio: 11.00 y 15.00

Miércoles 15 de julio: 11.00

Jueves 16 de julio: 11.00

Viernes 17 de julio: 11.00

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Con más de 20 años de trayectoria, el programa cultural de Assa desarrolla actividades de educación ambiental orientadas a promover el uso responsable del agua y generar conciencia sobre su importancia como recurso esencial para la vida. Cada año, miles de personas participan de propuestas que buscan transmitir un mensaje central: el agua es un patrimonio de todos y su cuidado es una responsabilidad compartida.