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Vacaciones con ciencia y juego: Aguas Santafesinas ofrece actividades para toda la familia

La empresa lanzó una propuesta gratuita que sólo requiere inscripción previa para visitar sus plantas potabilizadoras

4 de julio 2026 · 11:03hs
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Aguas Santafesinas SA abre sus puertas para el receso escolar.

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Durante las vacaciones de invierno, Aguas Santafesinas SA (Assa) volverá a abrir las puertas de sus plantas potabilizadoras con una propuesta recreativa y educativa para disfrutar en familia. A través del programa Aguas Educa, niños, niñas y adultos podrán conocer el recorrido que realiza el agua desde el río hasta la canilla de sus hogares, participando de una experiencia interactiva inspirada en el Mundial 2026.

La actividad propone que los participantes completen un “fixture” a medida que avanzan por las distintas etapas del proceso de potabilización, superando desafíos hasta conquistar “La Copa del Agua”, una forma lúdica de aprender sobre el valor del agua potable y el trabajo necesario para producirla.

La iniciativa está destinada a familias, grupos de amigos e instituciones. Además del recorrido guiado, quienes asistan podrán disfrutar de los espacios verdes de la planta, por lo que se recomienda llevar equipo de mate y reposeras para compartir una jornada al aire libre.

¿Cómo visitar la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas?

La participación en las actividades de las vacaciones de invierno es libre y gratuita. Sin embargo, requiere inscripción previa.

Para conocer la instalaciones en Echeverría 602 bis es preciso anotarse a través de la línea de Whatsapp 341 685-4398. El complejo tiene los siguientes turnos disponibles:

  • Miércoles 8 de julio: 11.00 y 15.00
  • Lunes 13 de julio: 11.00
  • Martes 14 de julio: 11.00 y 15.00
  • Miércoles 15 de julio: 11.00
  • Jueves 16 de julio: 11.00
  • Viernes 17 de julio: 11.00

>> Leer más: Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Con más de 20 años de trayectoria, el programa cultural de Assa desarrolla actividades de educación ambiental orientadas a promover el uso responsable del agua y generar conciencia sobre su importancia como recurso esencial para la vida. Cada año, miles de personas participan de propuestas que buscan transmitir un mensaje central: el agua es un patrimonio de todos y su cuidado es una responsabilidad compartida.

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