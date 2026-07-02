Los datos increíbles de Silverstone, la verdadera cuna de la Fórmula 1, donde correrá Franco Colapinto

Hablar de Silverstone y del GP de Gran Bretaña es hablar de la Fórmula 1 misma. Ahí Franco Colapinto intentará correr por primera vez. Todo lo que hay que saber

Primer triunfo de Ferrari en la Fórmula 1, con Froilán González en 1951, en Silverstone. El año anterior se inauguraba la Máxima y il Cavallino no estuvo presente.

El 13 de mayo se inició formalmente el campeonato mundial de Fórmula 1. En Silverstone , en la base aérea que usó Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, empezó una historia increíble que va por su 77º capítulo y con datos que marcaron hitos. Ahí Franco Colapinto buscará correr por primera vez.

Para empezar hay que decir que el GP de Gran Bretaña es uno de los dos que tiene agenda completa en la Fórmula 1. Semejante halago lo comparte con el GP de Italia, es decir, llegan en 2026 a las 77 ediciones. Solo otros dos países ya llegaron o pasaron la barrera de las 70: Bélgica (70) y Mónaco (72).

Pero los puristas advierten que no es así. Que la primera carrera de la Fórmula 1 no es el GP de Gran Bretaña, sino el GP de Europa. Que oficialmente esa es la designación de ese primer gran premio de la historia. En realidad, si bien es cierta la aseveración, también fue aceptado con el nombre del país porque le corresponde el reconocimiento a Inglaterra.

Nadie duda de cuál es la escudería reina en la Fórmula 1, la que más seguidores tiene, la histórica por excelencia. Y esa por supuesto que es Ferrari, la única que perduró todos los campeonatos mundiales.

Pero, increíblemente, no participó del primer GP de la máxima categoría. En Silverstone 50 no hubo una Ferrari alineada entre los 21 participantes y Don Enzo prefirió mandar sus autos a una carrera de Fórmula 2 en Bélgica, en Mons, porque le ofrecían más dinero que los ingleses.

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Tampoco participarían en Francia de ese año como equipo, ya que un privado llevó a una Ferrari 125 F1 al podio. En efecto, el inglés Peter Whitehead fue tercero. Y faltaron varias veces más por motivos de huelgas, de decisiones de Don Enzo y hasta por fallecimiento de alguno de sus pilotos, como Lorenzo Bandini o Gilles Villeneuve. La última, cuando casi se mata en el mismo año que el canadiense Didier Pironi.

Ferrari debutaría en F1 a la carrera siguiente, el GP de Mónaco, con un segundo puesto de Alberto Ascari. Y Giuseppe Farina se haría con la primera victoria en F1 con el Alfa Romeo, carrera en que Juan Manuel Fangio abandonaría cuando iba segundo. De hecho, el argentino llegó a liderar pero una sola vuelta, en la 15ª de las 70.

La revancha de Don Enzo

No estuvo Ferrari en el primer GP de Fórmula 1 en Silverstone, pero al año siguiente conseguiría su victoria más importante: la primera. Y con un argentino al mando: José Froilán González.

Ya desde esa segunda edición, el GP de Gran Bretaña no abriría el calendario y no lo haría nunca más en la historia de la Fórmula 1.

El Cabezón no solo le daría a Ferrari la primera victoria el 14 de julio, sino la primera pole position. Y ganarían las siguientes tres ediciones, dos con Alberto Ascari en el 52 y 53, y de nuevo con Froilán en el 54, su segunda y última victoria en la F-1.

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En 1951, a Froilán lo escoltó Fangio con la Alfetta y fueron los únicos que completaron las interminables 90 vueltas. Y tras ausentarse ambos en 1952, el Chueco sería 3º en el 53 y el Cabezón 4º.

Esta edición de 1954 fue la única con tres argentinos en la zona de puntos, ya que Onofre Marimón fue 3º y Juan Manuel Fangio fue 4º. O sea que 3 argentinos estuvieron entre los 3 primeros. Hoy suena increíble. Y otro piloto nacional, Roberto Mieres, fue 6º, pero en esa época se llevan puntos los 5 primeros.

Después empezó la rotación de circuitos

Ese 1954 fue la última carrera en Silverstone de forma consecutiva, porque desde 1955 el GP de Gran Bretaña empezó a alternar con Aintree, al menos hasta el 62 donde desapareció esa alternativa del mapa.

Pero desde 1964 hasta 1986, el circuito del viejo aeródromo empezaría a rotar con Brands Hatch. Y de 1987 hasta la actualidad siempre fue Silverstone la sede, por lo que este domingo llegará a la 40ª edición en forma consecutiva.

Y en 2020 se dio la particularidad de se corrió dos veces seguidas en Silverstone. En el año de la pandemia, el 2 de agosto se disputó el GP de Gran Bretaña y el 9 de agosto el denominado 70º Aniversario.

Mientras que en suelo inglés se disputarían otros tres GP, denominados como el primero, GP de Europa: en 1983 y 1985 en Brands Hatch y en 1993 en Donington.

Las otras victorias argentinas, todas con Ferrari

Además de Froilán, solo otro argentino llegó a lo más alto del podio en Silverstone. Fue, claro, Juan Manuel Fangio en 1956 (González abandonó), en el único año en que corrió con Ferrari. Al año siguiente el Chueco abandonaría, lo mismo que Roberto Menditeguy.

Pero no sería el último piloto nacional en ganar el GP de Gran Bretaña, ya que Carlos Alberto Reutemann lo hizo en 1978, pero en Brands Hatch, el domingo del famoso sorpasso a Niki Lauda, con el rezagado Bruno Giacomelli en el medio.

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Y la gran curiosidad que, como Froilán y Fangio, también lo hizo con Ferrari, con la inolvidable y poco confiable T3 con la que ganó 4 GP en ese 1978.

Reutemann estaría cerca en su última participación en un GP inglés, ya que en 1981 terminó segundo, detrás del irlandés John Watson, el que llevaría a la victoria por primera vez a un auto construido en fibra de carbono.

Y que más pasó en Silverstone con los otros

Silverstone también le trae grandes recuerdos a Norberto Fontana, ya que ahí finalizó su primer GP de los tres en que vio la bandera a cuadros, en los 4 que participó. Fue 9º con el Sauber, lo que hoy le hubieran representado 2 puntos.

Antes, Oscar Larrauri no pudo clasificar al EuroBrun en 1988 y quedó como el primero de los eliminados en la preclasificación. Y después Esteban Tuero abandonó con el Minardi en 1998 y Gastón Mazzacane llegó 15º, a una vuelta, con el mismo equipo en el 2000.

Y en la edición de 1963 no solo hubo presencia argentina entre los pilotos, ya que el tucumano Nasif Estéfano intentó clasificar al De Tomaso construido por el argentino Alejandro De Tomasso.

Franco Colapinto aún no corrió el GP de Gran Bretaña. Como se recordará, el año pasado largaba desde boxes y, después de hacer la vuelta previa, cuando volvía a los pits se le clavó el Alpine y no pudo salir. De sus 26 carreras en la escudería francesa, fue la única en la que no vio la bandera a cuadros y este domingo irá por la revancha.