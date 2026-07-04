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Una mala clasificación de Franco Colapinto en Silverstone: por primera vez no pasó la Q1

Franco Colapinto tuvo excesos en sus intentos y en el último directamente hizo un trompo. Largará 1º9. Pierre Gasly 12º y la pole fue de Kimi Antonelli

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

4 de julio 2026 · 12:31hs
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El Alpine de Franco Colapinto

BWT Alpine

El Alpine de Franco Colapinto, en el pavimento de Silverstone.

Franco Colapinto no pasó la Q1 por primera vez en la temporada, luego de un exceso en el primer intento y un trompo completo en el segundo que lo marginó al 19º lugar de partida en Silverstone. Pierre Gasly largará 12º. El GP de Gran Bretaña comenzará a las 11 de este domingo. Pole, Kimi Antonelli.

A Colapinto se le escapó el Alpine en la curva 13, cuando había sido mejor en el primer parcial que su compañero Pierre Gasly, que sí pasó el segundo corte. En el primer intento también era más rápido que el francés, pero pisó el pasto en una de las últimas curvas a alta velocidad y perdió cuatro décimas.

El argentino no pareció cometer un error en el trompo, simplemente perdió la parte trasera cuando salía de las eses, aparentemente por culpa del viento. Un detalle, el último microsector antes del despiste fue el mejor de toda la Q1. Lo cierto es que siempre había pasado a la Q2 en el año y ahora quedó afuera.

Esto recuerda al último accidente significativo que tuvo Colapinto, el año pasado, cuando también pugnaba por superar el primer corte en Silverstone y se despistó al entrar a la recta principal.

En tanto, Gasly estuvo a más de medio segundo de pasar a la Q3 y además quedaron pendientes dos investigaciones por taponar a Piastri e la Q2 y a Stroll en la Q1. Larga 12º.

>>Leer más: Cuándo corre Colapinto en Silverstone: días y horarios del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Qué pasó en la Q3 de Silverstone

En el primer intento de todos, Antonelli quedó arriba de Russell por 86 milésimas. Las Ferrari de Hamilton y Leclerc, casi iguales a 2 décimas, Hadjar a 3, Verstappen a 7 y los McLaren a 8 y 9 con Piastri y Norris. Los Racing Bulls decidieron usar solo un juego de gomas nuevas y por lo tanto se reservaron todo para el segundo intento.

Antonelli mejoró dos décimas su tiempo y fue más que suficiente para asegurarse la pole. Russell no mejoró y sí lo hicieron las dos Ferrari para bajarlo al 4º puesto, con Leclerc 2º y Hamilton 3º.

Hadjar hizo un gran 5º puesto, superando a Vrstappen que quedó 7º, con Norris en el medio y un desdibujado Piastri 8º. Lindblad le ganó a Lawson y largará 9º.

Qué pasó en la Q2 de Silverstone

En el primer intento de todos, Gasly quedaba 11º, a 148 milésimas de pasar, pero sin que Antonelli marque tiempos porque cometió un error y debió abortar la vuelta. A Hulkenberg, en tanto, le quitaban el 7º puesto.

Antonelli seguía en pista y ya lo bajaba a Gasly al 12º puesto.

Luego de los segundos intentos, no hubo sorpresas. Pasaron los cuatro poderosos y los Racing Bulls. Solo Bortoleto estuvo cerca de sacar a Lawson pero quedó 11º a 32 milésimas.

Gasly quedó 12º, seguido de Hulkenberg, Bearman, Sainz y Albon.

Qué pasó en la Q1 de Silverstone

Los Alpine apostaron a solo dos intentos, en medio de un clima de intenso viento que lo llevó a Sainz, por ejemplo, a salirse de pista ni bien iniciaba la vuelta rápida.

Leclerc hacía la primera referencia con 1m 29,534s, mientras que Hulkenberg sobraba y su primer intento lo hacía con medias.

En su primer intento, Colapinto fue más rápido que Gasly en los dos primeros sectores pero cometió un pequeño exceso en el tercero y quedó 237 milésimas debajo, delante de Hulkenberg y detrás de Bearman por solo 6 milésimas.

Sin que Russell y Bortoleto marcaran aun, los Alpine estaban 15º y 16º, muy cerca de quedar eliminados, con los dos Williams adelante. Cuando marcó Russell, el argentino quedaba afuera.

>>Leer más: Lo que dejó Austria para Alpine y Franco Colapinto: cuando no dar pasos adelante significa ir para atrás

En el segundo intento, de nuevo Colapinto era más rápido que Gasly en el primer sector pero en la zona rápida del segundo sector perdió totalmente el equilibrio en la parte trasera e hizo un trompo completo, que lo dejó 19º.

Afuera también quedaron Ocon, Bottas, Pérez, Stroll y Alonso.

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