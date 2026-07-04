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Remediar en Rosario: aseguran que el envío de medicamentos cayó 60% en un año

Son cifras estimadas con respecto al primer trimestre de 2025. Desde el municipio precisaron que la merma afecta a 300 mil pacientes de la red pública

4 de julio 2026 · 13:43hs
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Remediar en Rosario: aseguran que el envío de medicamentos cayó 60% en un año

El municipio garantizará el abastecimiento de medicamentos esenciales del plan Remediar para alrededor de 300 mil rosarinos que se atienden en toda la red pública local, a partir del desabastecimiento de fármacos por parte de Nación. Estiman que la caída de envíos gira en torno al 60 % con una marcada disminución de fármacos esenciales.

Para dimensionar la caída en los envíos de medicamentos por parte de Nación, en abril del corriente año el municipio recibió 154 botiquines generales y en mayo sólo 42, generando un notable desabastecimiento en las farmacias de centros de salud y hospitales municipales, una situación que se viene agravando mes a mes.

Al comparar los botiquines generales que Nación envió durante el primer trimestre de 2025 (693) en relación al mismo período de este año (272), hubo una disminución del 60 por ciento en la cantidad de botiquines, que además llegaron con menor número de insumos en su composición interna: de 50 medicamentos, pasaron a entregar 30.

Medicamentos esenciales

La Secretaría de Salud Pública concretó la compra de 3.285.383 unidades de los llamados medicamentos esenciales, tales como aquellos para controlar la presión, la diabetes, el colesterol, bajar la fiebre o hacer nebulizaciones. Entre otros, se cuentan insulina, anticonvulsivantes, aerosoles, hormonas, vitaminas y psicofármacos.

Desde el municipio anunciaron una inversión de casi mil millones de pesos para cubrir el consumo de dos meses.

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Ante este escenario, la Municipalidad reforzó las compras de medicamentos esenciales que se suman a la producción del Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) para sostener el abastecimiento de medicamentos, tratamientos oncológicos e insumos estratégicos para los usuarios de la red.

Producción propia de medicamentos

El LEM produce en su planta de calle Lavalle comprimidos, cremas y gotas, así como repelentes, y su planta, que funciona hoy en inmediaciones del Hospital Carrasco, produce soluciones parenterales.

Próximamente se concretará la apertura de sobres para licitar una nueva planta en barrio Fontanarrosa, por un monto que supera los 3.000 millones de pesos, que permitirá producir sueros con última tecnología y en mayor cantidad (65%) optimizando costos (-20%) y pudiendo vender sueros a otras provincias o a instituciones de salud locales.

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Es importante destacar que la Secretaría de Salud Pública invierte cada año el 75% de su presupuesto operativo en la compra de medicamentos.

En el primer trimestre de 2026, la cartera sanitaria invirtió $5.066.804.853 en concepto de medicamentos y biomédicos, lo que implica una erogación de 56 millones de pesos por día en la red para que el medicamento sea un bien accesible para toda la población.

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