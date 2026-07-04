Tenis: Zeballos fue eliminado y Sierra se quedó con las ganas de jugar ante las Williams

El marplatense sufrió una imprevista derrota en el dobles de Wimbledon. La baja de Serena privó a Sierra de enfrentar a las legendarias hermanas

Horacio Zeballos y Marcel Granoller se despidieron pronto del torneo de tenis de Wimbledon.

El marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers tuvieron una inesperada derrota este sábado por la segunda ronda del torneo de tenis de Wimbledon. Los subcampeones de 2021 y 2023 cayeron ante el belga Sander Gille y el neerlandés Sam Verbeek por 6/4 y 7/6 (9).

A la eliminación de Zeballos se agregó la frustración de Solana Sierra por no poder jugar, en compañía de la colombiana Camila Osorio , ante las hermanas Williams. Serena se bajó del torneo por una lesión en la rodilla que tuvo durante su participación en el single.

La eliminación de Zeballos, tercero del ranking mundial de dobles, fue la sorpresa de la jornada de dobles. Reciente campeón con Granollers en Roland Garros, tenía la expectativa de lograr por primera vez el título del Grand Slam londinense . Pero no pudo ser para la segunda pareja favorita de Wimbledon.

La dupla conformada por el marplatense y el español tiene tres títulos de Grand Slam. Además de la reciente consagración en Roland Garros, repitiendo la coronación de 2025, conquistó el US Open 2025.

Victoria de Guido Andreozzi

Otro argentino, Guido Andreozzi, superó la segunda ronda. Junto al francés Manuel Guinard, venció al australiano Jhon-Patrick Smith y al brasileño Fernando Romboli por 7/4 y 7/6 (2).

Andreozzi y Guinard, octavos preclasificados, se medirán este domingo por la tercera ronda contra el alemán Hendrik Rebens y el taiwanés Ray Ho.

La marplatense Sierra se quedó con las ganas de jugar contra las leyendas del tenis, Serena y Venus Williams, en el dobles femenino.

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Sierra y la colombiana Osorio debían enfrentar el viernes a las Williams, quienes recibieron invitaciones especiales. Los organizadores, en una decisión polémica, aplazaron el partido para este sábado por una dolencia que tenía Serena.

La menor de las Williams, de 44 años, se lesionó durante el debut en el cuadro de single, que terminó perdiendo.

Pese a la postergación, Serena no se recuperó y este sábado se anunció que se bajaba del torneo junto a su hermana.

Nicole Fossa Huergo, por la 2ª ronda

La italiana nacionalizada argentina Nicole Fossa Huergo, de padres rosarinos, junto a la alemana Tamara Korpatsch, enfrentarán el domingo en la segunda ronda a la checa Linda Noskova y la eslovaca Rebecca Sramkova.