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Liberan al portero imputado por abuso sexual en un jardín de infantes de Empalme Graneros

La Justicia suspendió la prisión preventiva de Rubén L. y le prohibió salir de la provincia mientras avanza la investigación sobre tres denuncias

4 de julio 2026 · 10:34hs
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El Jardín de Infantes 261 Paulo Freire fue escenario de disturbios el 10 de junio.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Jardín de Infantes 261 Paulo Freire fue escenario de disturbios el 10 de junio.

A casi un mes del inicio de una saga de denuncias de abuso sexual en el Jardín de Infantes 261 Paulo Freire, la Justicia rosarina ordenó este viernes la liberación del portero que había sido detenido por dichos delitos. A pesar de esta medida, la causa sigue abierta y debe cumplir una serie de reglas de conducta.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó la decisión tras una audiencia para revisar la medida cautelar que vencía en septiembre. La fiscal Julia Feldman se opuso al pedido de los representantes legales de Rubén L. e insistió en la necesidad de mantener la prisión preventiva efectiva por 90 días, pero el planteo no prosperó.

El juez Rafael Coria resolvió liberar al asistente escolar de 55 años a partir del análisis de nuevos datos correspondientes a la investigación penal. Mientras tanto, el imputado tiene prohibido acercarse a las familias denunciantes en Empalme Graneros o contactarse con ellas, entre otras restricciones.

¿Qué pasó con el portero imputado por abuso sexual?

El Ministerio de Educación de Santa Fe apartó a Rubén L. de sus funciones el último 10 de junio. Ese miércoles produjeron importantes disturbios a raíz de la protesta de madres y padres de alumnos que lo señalaban como autor de abuso sexual dentro del establecimiento.

El sospechoso quedó bajo arresto durante una semana cargada de tensión, ya que las familias pidieron el traspaso de los chicos y el jardín cerró sus puertas provisoriamente. Las autoridades provinciales impulsaron una intervención total para designar a un nuevo equipo directivo y reemplazar a las docentes que trabajaban allí.

>> Leer más: Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

El asistente escolar fue imputado el 17 de junio en el Centro de Justicia Penal. Actualmente, el MPA sigue investigando tres hechos dentro de la institución, aunque previamente había trascendido una lista de 14 denuncias bajo análisis de la unidad especializada en este tipo de delitos.

El primer episodio que investigó la fiscal Antonela Valente involucra a un niño menor de edad. Además de las acciones reiteradas en perjuicio de su integridad sexual, los investigadores presumen que fue amenazado para que no contara lo que le había sucedido.

Las dos denuncias restantes se refieren a otros alumnos de 5 años que vivieron situaciones similares. Después de esta presentación, el juez ordenó la prisión preventiva efectiva por 90 días con la posibilidad de una prórroga automática si se solicitaba una audiencia preliminar para avanzar hacia la preparación del juicio.

Prohibiciones y reglas de conducta

A la hora de revisar la nueva evidencia vinculada a la causa, Coria aceptó el pedido de la defensa con una serie de condiciones. En primer lugar, el asistente escolar tiene prohibido salir de la provincia de Santa Fe hasta el 3 de noviembre y debe concurrir cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

Por otra parte, el imputado no puede comunicarse con las familias denunciantes por el mismo plazo. Esto implica evitar el contacto presencial, así como el uso de redes sociales o el acercamiento a través de otras personas.

Finalmente, Rubén L. debe mantenerse a 500 metros del Jardín Paulo Freire. El mismo radio se aplicó para evitar que se cruce con los alumnos o sus parientes. En caso de que eso ocurra de manera casual, tendrá que retirarse hasta alcanzar la distancia correspondiente.

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