Central: Jorge Broun pasó por Arroyo Seco para despedirse de sus compañeros

El ya exarquero canalla estuvo en la práctica este sábado por la mañana después de haber firmado la rescisión del contrato

Jorge Broun se despidió del plantel de Central. Fue el arquero titular en los dos últimos títulos del Canalla.

Antes de irse se manera definitiva, Jorge Broun tuvo un nuevo y último contacto con el mundo Central . El ya exarquero canalla estuvo presente en el predio de Arroyo Seco , donde fue para despedirse de sus compañeros y de todos los que allí trabajan.

Fatura llegó temprano al predio y se dirigió directamente al vestuario, donde se despidió de todos y cada uno de los futbolistas con quienes hasta hace unas pocas semanas fueron sus compañeros de plantel.

No trascendieron demasiados detalles, pero la despedida incluyó también a los integrantes del cuerpo técnico y del cuerpo médico . Por supuesto quienes no quedaron fuera del saludo fueron los utileros, con quienes Broun siempre tuvo una gran relación (también gestos solidarios en muchas ocasiones).

Fue apenas un rato el que Broun estuvo dentro del vestuario, antes de que el plantel saliera al campo de juego a cumplir con una nueva jornada de la pretemporada que está llevando a cabo en la previa de lo que será el Torneo Clausura y la Copa Libertadores (también el Canalla tendrá el desafío de la Supercopa Internacional, frente a Estudiantes).

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Un día antes (en la tarde del viernes), Fatura Broun había estampado la firma en la rescisión del contrato en una escribanía del centro de la ciudad.

Fatura Broun, en la puerta del vestuario de Arroyo Seco. Se despidió del plantel y de todos los que allí trabajan.

Con esa firma le puso fin a su relación laboral con el club de Arroyito, donde tenía seis meses más de contrato, hasta fines de diciembre.

No podrá batir el récord

Uno de los objetivos que perseguía el futbolista era atajar cinco partidos más para transformarse en el arquero con más presencias en el arco canalla, pero lo cierto es que no podrá hacerlo.

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Es por eso que ahora el club está en la búsqueda de un nuevo arquero para que sea alternativa a Jeremías Ledesma.

La rescisión para el final de la historia

Hace algunas semanas que se sabía que Broun no iba a continuar en Central y el trámite se cerró de manera definitiva este viernes por la tarde con la firma de la rescisión del contrato.

Luego de eso, el arquero no quiso irse sin despedirse de sus compañeros y por eso la visita este sábado por la mañana en el predio de Arroyo Seco para el adiós definitivo y en persona.