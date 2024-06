Vangioni tras la derrota de Newell's: "Hay que trabajar más porque no nos sobra nada"

La salida de Mauricio Larriera parecía que le entregaba cierto aire al equipo, pero Newell's necesitaba dar un golpe de alegría en el último partido antes del parate por la Copa América. Adrián Coria apareció como el bombero para cubrir el hueco, pero la derrota encendió aún más el fastidio leproso y el descontento popular. Lo más preocupante es que no hay un matafuegos mano como para extinguir las llamas que se prendieron en la noche de este jueves en el Coloso Marcelo Bielsa. "Está claro que con lo que hicimos no nos alcanza. Hay que entrenar más y trabajar. Sabemos que no nos sobra nada", declaró Leonel Vangioni.