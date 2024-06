Adrián Coria: "No es serio hablar de mi continuidad después de un partido"

De no creer. Adrián Coria, en un gesto que resume la noche rojinegra en el Coloso.

No era fácil encarar a la prensa después del clima que se vivió en el Coloso tras la derrota ante Instituto justo en el partido siguiente a la salida del entrenador uruguayo Mauricio Larriera, pero Adrián Coria no le esquivó al bulto y respondió las preguntas sin dudar.

“Creo que tuvimos situaciones pero no pudimos concretar, ellos llegaron una vez e hicieron un gol”, explicó el DT interino que a su vez consideró que “el equipo fue dinámico por los costados y por dentro. En el primer tiempo me fui con un sabor amargo porque en el final el equipo empezó a encontrar lugares y funcionamiento”.

“Le di la oportunidad a Franco Díaz aunque no estaba óptimo, estuvo trabajando con nosotros en la semana, al igual que Vangioni, pero le di el segundo tiempo, ya que en la semana respondió”, evaluó el entrenador interino ante la consulta sobre los jugadores indultados que estaban separados en la era Larriera, a los que se suma el arquero Macagno.

Coria trató de poner paños fríos en la rueda de prensa, “tenenos estos diez días de licencia y queríamos irnos con otro resultado. Tenemos que trabajar mucho”, afirmó.

“Yo estoy trabajando en el club con juveniles que tenemos la posibilidad de que lleguen a primera división y el club necesitó que dirigiera. La partida de Mauricio dejó secuelas, encontrar el nuevo DT no es tan fácil, hay cosas que no se pueden solucionar más rápido. Ahora hay que cargar las baterías porque este es un club muy grande e importante. A veces la gente se pone mal y tiene razón, pero la directiva y todos luchan por eso a nadie le gusta cambiar de tecnico pero es así”, se sinceró el hombre de la casa.

Coria tampoco le esquivó a hablar sobre su futuro, “no tengo que hablar de continuidad por un partido, no es serio, no hable con nadie ni nadie me propuso nada, pero siempre que esté la necesidad voy a estar ahí”.

“Desde que llegamos el equipo estuvo mucho más alto. En una duda que tuvimos nos golpea Instituto por estar muy alto. Después el resultado es como decís vos tuvimos tres o cuatro en el primer tiempo y en el segundo. Pero con el gol cuesta mucho más, la cabeza se pone de otra manera. Querés llegar rápido al arco, tenés muchos jugadores jóvenes también” analizó a modo de excusa Coria.

“Tuvimos una semana de trabajo buena, en el poco tiempo de trabajo vi al equipo entusiasmado, estuvimos concentrados pero llegamos demasiado y no concretamos lo que queríamos. lo vi bien en una parte del partido muy dinamico y sabe muy bien lo que equeire y el error contrario en el sewgundo

El uruguayo Guillermo May también respondió a la prensa. “Tenemos que trabajar internamente para que esas cosas no vuelvan a suceder, tenemos que hacer autocrítica colectiva e individual y dejar esas cosas que generan dudas para afuera, que no sirven para nada”, explicó el delantero que tuvo un poco más de rodaje ante la Gloria cuando lo consultaron sobre el efecto en el plantel de la separación de Franco Díaz, Leonel Vangioni y Ramiro Macagno.